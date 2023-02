Congresista Carlos Anderson: "En el Congreso no hay un gran ánimo de adelantar elecciones"

11/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el congresista no agrupado, Carlos Anderson, dijo este sábado que al interior del Congreso de la República no existe un gran ánimo de retomar el debate de la propuesta para adelantar elecciones generales al 2023.

"En el Congreso de la República no hay un gran ánimo de adelantar elecciones. Eso ha quedado más que manifiesto", declaró durante el diálogo con Jesús Verde en Hablemos Claro, en el marco de la ampliación de legislatura hasta el 17 de febrero del 2023.

Mencionó que tanto las bancadas de izquierda, entre ellas Perú Libre, Bloque Magisterial, Perú Bicentenario y Cambio Democrático, como las de derecha y centro, Fuerza Popular y Alianza Para El Progreso, "ponen imposibles" para convocar a los comicios y coinciden en "no hacer nada".

"Los amigos de izquierda que decían 'sí, me quiero ir pero me ponen mi Asamblea Constituyente', un referéndum plebiscitario que no existe en la Constitución. Y por el otro lado, en el lado de los fujimoristas y otros más, empujando una elección rápida pero sin ningún tipo de reformas", precisó.

Anderson hizo énfasis en que la agrupación parlamentaria liderada por Keiko Fujimori "tiene sus mecanismos listos" respecto a su iniciativa, a efectos de, según precisó, impedir la postulación de "nuevas figuras" en las elecciones y que la oferta electoral "sea la misma del año pasado, que ya sabemos como terminó".

Reformas políticas

En esa línea, el parlamentario resaltó haber votado "de todas las formas" a favor del adelanto de elecciones pero con reformas políticas, a fin de evitar la prolonganción de la actual crisis política y social que atraviesa nuestro país.

"He votado de todas las formas [a favor de propuestas] que nos puedan llevar a un adelanto de elecciones porque creo que el país requiere volver a empezar pero empezar con mejores bases que las que hemos tenido, para evitar justamente la continuación de esta crisis que ya casi se hace total", mencionó.

Ello, acotó, permitirá tener autoridades que brinden al Estado una visión de largo plazo e ideas transformadoras, que devuelvan al ciudadano el "ímpetu, ánimo y la alegría que tenemos para trabajar, transformar las cosas", así como "tomar retos y hacerlos realidad".

"Si se requiere trabajar hasta el 28 de julio sin parar, hagámoslo. Yo no tengo ningún problema, personalmente", puntualizó en Exitosa.