"El Congreso está manejado por delincuentes": Yonhy Lescano insiste que parlamentarios cometen delitos

Yonhy Lescano no necesitó pensarlo dos veces e insistió: el Congreso de la República está controlado por delincuentes. Sus afirmaciones, que lógicamente han generado rechazo e incomodidad entre los miembros parlamentarios, se fundamentan en las recientes investigaciones por presuntos delitos. "¿Es o no es eso un delincuente?", precisó el exlegislador.

"Yo soy fuerte, pero no insulto. Cuando digo las cosas lo hago de manera apropiada. Yo me refiero de manera general a quienes incurren en delitos o presuntos delitos. No sé por qué (Eduardo) Salhuana está contra mí. Yo acepté una entrevista, y me preguntaron sobre la red de corrupción y sicariato...", declaró Lescano en diálogo con Exitosa.