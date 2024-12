Congreso: Aprueban INCENTIVO ECONÓMICO para policías que realicen patrullaje voluntario

13/12/2024 / Exitosa Noticias / Política

El Congreso de la República aprobó el texto sustitutorio del dictamen del Proyecto de Ley N°9540, que propone otorgar una compensación económica al personal policial que, de manera voluntaria, participe en patrullaje a pie, patrullaje motorizado y operaciones focalizadas de investigación.

Esta iniciativa busca fortalecer la lucha contra la delincuencia común y mejorar las condiciones de seguridad ciudadana.

Con 100 votos a favor, la representación nacional respaldó el dictamen y posteriormente aprobó la exoneración de una segunda votación, lo que permitirá la pronta implementación de esta medida.

Propuesta legislativa

La legisladora Lady Camones Soriano (APP), líder de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, detalló que el beneficio financiero será para el personal de policía que realice estos servicios de manera voluntaria, sin importar cualquier compensación, incentivo o beneficio de índole similar que corresponda según la legislación en vigor.

La legisladora precisó que la suma de la entrega monetaria se asignará a los agentes de policía que lleven a cabo tareas de patrullaje a pie, patrullaje motorizado y operaciones de investigación focalizadas, durante un lapso de siete horas diarias ininterrumpidas.

Es crucial subrayar que esta prestación no es remunerativa ni pensionable, no está sujeta a cargas sociales y no representa un fundamento para calcular beneficios sociales.

Un refuerzo necesario para la seguridad ciudadana

La propuesta tiene como objetivo incentivar a los agentes policiales a incrementar su participación en tareas de patrullaje y acciones investigativas en zonas críticas.

Según lo señalado durante el debate en el pleno, estas labores adicionales requieren un alto nivel de compromiso y dedicación por parte de los efectivos policiales, pese a los recientes casos de criminalidad.

Representación nacional aprobó el dictamen

Alcances de la medida

El proyecto establece que el incentivo económico estará destinado a los agentes que presten servicios voluntarios fuera de sus horarios regulares, ya sea en actividades de patrullaje a pie, motorizado o en operaciones focalizadas de investigación.

Asimismo, se destacó la importancia de garantizar una correcta implementación de esta medida, bajo criterios de transparencia y equidad. La aprobación de este dictamen representa un paso significativo en los esfuerzos por mejorar la seguridad ciudadana en el país.

Con incentivos económicos para el personal policial que realice patrullaje voluntario, se espera una mayor presencia y efectividad en la lucha contra la delincuencia, reafirmando el compromiso del Congreso con la seguridad de la población.