Prensa chilena reconoce poderío del Perú por compra de aviones: "Es el F-16 más moderno del mundo"

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de haberse concretado la histórica compra de los aviones F-16 a los Estados Unidos, donde se asegura la modernización de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). La prensa del país vecino destacó este hecho, reconociéndolo líder tecnológico en defensa aérea dentro de la región.

Reconocimiento a la vanguardia peruana

La prensa de Chile analizó con asombro el impacto de esta operación militar, señalando que los nuevos aviones peruanos superan a los F-16 chilenos y argentinos. Los especialistas internacionales resaltan que el Perú contará con el caza de cuarta generación más avanzado del mercado global actualmente.

Según el excomandante general de la FAP, Carlos Chávez Cateriano, la compra de aviones a los Estados Unidos se concretó sin la firma del presidente José María Balcázar, ya que la normativa de contrataciones del Estado no lo exige para este tipo de procesos estratégicos nacionales.

"Nosotros hemos actuado de acuerdo a ley dentro de un cronograma que ya estaba establecido. La palabra del país ya estaba empeñada. La credibilidad de nuestros funcionarios estaba en juego, de tal manera que hemos actuado de acuerdo a norma", aclaró.

El convenio firmado con la empresa Lockheed Martin no solo incluye las unidades de combate, sino también un acuerdo de compensaciones industriales. Este beneficio permitirá que el Perú reciba transferencia tecnológica directa y la construcción de infraestructura especializada en hangares para el mantenimiento de las aeronaves.

Por su parte, el noticiero chileno Meganoticias subrayó que esta adquisición reduce la brecha militar histórica que mantenía Santiago sobre Lima. Los analistas del país vecino advirtieron que el Perú ha demostrado una capacidad estratégica inusual al ejecutar esta decisión en medio de su actual inestabilidad política interna.

Peru 🇵🇪 compra F16 más modernos del mundo. pic.twitter.com/2MXBcoOqkA — 𝗠𝗜𝗚𝗨𝗘𝗟 𝗣𝗘𝗥𝗘𝗭 🐔 (@Miguelon1924) April 24, 2026

Capacidades técnicas y plazos de entrega

Las aeronaves adquiridas poseen el radar APG-83 de última generación, capaz de detectar múltiples blancos con precisión digital. Además, estos aviones tienen una vida útil de 12,000 horas de vuelo, garantizando una operatividad superior por décadas frente a cualquier otra flota en el continente.

"Los aviones de combate se fabrican en cantidades limitadas por la complejidad de sus sistemas y por lo delicado que implica integrar todos ellos en la aeronave", destacó el medio chileno.

La operación incluye también la compra de radares tácticos adicionales para fortalecer la vigilancia fronteriza ante amenazas externas. Con la formalización de este contrato, la compra de aviones F-16 Block 70 marca un hito que cambiará definitivamente el tablero geopolítico y militar en toda la región sur del continente.