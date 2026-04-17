José Balcázar descarta haber recibido una solicitud de indulto para Pedro Castillo: "Entiendo que hay una apelación"

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José María Balcázar descartó en Exitosa este viernes 16 de abril, que haya recibido una solicitud de indulto en favor del exmandatario Pedro Castillo Terrones, sentenciado en noviembre del 2025 a más de 11 años de cárcel por el delito de conspiración para la rebelión por su intento de golpe de Estado.

En entrevista exclusiva para el programa "Hablemos Claro", el titular del Poder Ejecutivo, sostuvo que por el momento es imposible su gobierno pueda adoptar una "decisión" sea de oficio o solicitada, puesto que, la condena emitida por el Poder Judicial está en proceso de apelación.

Figura de Pedro Castillo sería clave para el ascenso de Roberto Sánchez

El presidente Balcázar fue más allá de la actual situación jurídica de Castillo Terrones, haciendo referencia al "efecto colateral" que trajo su figura en favor del candidato presidencial Roberto Sánchez Palomino, quien hasta el momento estaría disputando la segunda vuelta electoral con Keiko Fujimori el próximo 7 de junio.

"En las elecciones se está viendo, que la votación parece que ha sido una forma de reivindicar al presidente Castillo porque eso es lo que encarna Sánchez en estas últimas elecciones. Yo creo que, allí habría que trabajar muy bien para ver en su momento, que efectivamente si lo que se hizo anteriormente no se vuelva a repetir", declaró a nuestro medio.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En diálogo con Exitosa, el presidente José Balcázar indicó que no ha recibido ninguna solicitud de indulto para Pedro Castillo. Además, precisó que el Ejecutivo no podría tomar una decisión al respecto debido a que el exmandatario ha apelado a su sentencia por... pic.twitter.com/v2MtXnUTlI — Exitosa Noticias (@exitosape) April 17, 2026

Como se recuerda, Balcázar fue elegido congresista por la región Lambayeque en las elecciones generales 2021. En su postulación con el partido político Perú Libre, recibió 6 641 votos válidos.

Deja abierta la posibilidad de otorgarle el salvoconducto a Betssy Chávez

Consultado sobre la situación de su excompañera de bancada, Betssy Chávez Chino, quien desde noviembre último se encuentra asilada en la Embajada de México en Lima, José María Balcázar no descartó que pueda otorgarle su salvoconducto para que finalmente pueda estar en tierras aztecas.

"Es un asunto que todavía no le hemos tomado decisión y se verá en su momento", mencionó a Exitosa. En esa misma línea, señaló que no ha sostenido comunicación directa con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, y que su gestión está totalmente predispuesta a retomar relaciones diplomáticas con el país norteamericano.

"Con México nos une muchísimas relaciones de hermandad y sobre todo, que son los pioneros en materia de derechos humanos y derechos fundamentales. Tenemos unas relaciones extraordinarias, lo que pasa, es que esos incidentes ocurridos a la fecha deben ser superados. Tengo el mejor concepto de México y de nuestra parte estamos llanos a tener relaciones con ellos", puntualizó el presidente.

Es importante recordar que, la también exministra de Cultura, fue condenada en noviembre del 2025 a 11 años y cinco meses de cárcel por el delito de conspiración para la rebelión, en calidad de coautora, por su participación en el intento de golpe de Estado que impulsó el hoy preso, Pedro Castillo Terrones.