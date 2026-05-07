Indulto a Pedro Castillo sería ilegal e inconstitucional, según Aníbal Quiroga

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga, aseguró que el reciente cambio de los miembros de la Comisión de Gracias Presidenciales no implica que Pedro Castillo pueda ser indultado. Precisó que la Constitución Política del Perú no lo permite.

"Indultar un condenado es que tenga una condena firma y ejercer gracia es a los procesos que tienen demasiada duración en primera instancia. Pedro Castillo tiene una condena en primera instancia y está sujeta a apelación", detalló.

Pedro Castillo no aplica para indulto

De acuerdo con el letrado, el expresidente de la República solo cuenta con una condena en primera instancia, la cual está en situación de apelación y deberá resolverse en una segunda instancia.

"No es un condenado total porque en la segunda instancia podría o ratificar la condena o exonerarlo y absolverlo", explicó.

Asimismo, añadió que tampoco aplicaría para una gracia presidencial porque ya cuenta con sentencia en primera instancia y está solo se aplica a quienes tienen procesos muy largos sin sentencia.

Indulto de Pedro Castillo afectaría segunda vuelta

Para el jurista un posible indulto del expresidente de la República, violando la Constitución Política, tendría injerencia en la campaña de la segunda vuelta y demostraría la intervención del Poder Ejecutivo en las elecciones 2026.

"Sería ilegal, inconstitucional y además un despropósito", precisó.

Ministro de Justicia no firmaría posible indulto

Otro de los motivos por los cuales Aníbal Quiroga considera que no es viable el indulto a Pedro Castillo es porque el documento requiere la firma del ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra.

"No me parece posible que el actual ministro se preste para eso", sentenció.

En esa línea, añadió que si José María Balcázar decide cambiar al ministro de Justicia, sería una señal de alerta.

Minjus se pronuncia

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitió un comunicado rechazando un posible indulto a Pedro Castillo. Aseguró que el cambio de uno de los miembros de la Comisión de Gracias Presidenciales se debió a una renuncia por una mejor oferta laboral.

"Frente a la información que viene circulando en redes sociales respecto de la concesión de un indulto a Pedro Castillo Terrones, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos rechaza categóricamente dicha información por ser falsa y tendenciosa", se puede leer.

En conclusión, para el abogado Aníbal Quiroga, indultar a Pedro Castillo no solo sería inconstitucional e ilegal, sino que también significaría la intervención del Poder Ejecutivo en la segunda vuelta de las elecciones 2026.