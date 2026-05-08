Caen "Las Cariñosas": Banda se dedicaba a dopar hombres en fiestas para robarles

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Mediante una operación relámpago realizada en Santa Anita, el Escuadrón Verde capturó dio con la captura de mujeres que captaban hombres en discotecas para doparlos y robarles. La banda, denominada 'Las Cariñosas', era integrada por una técnica de enfermería que aprovechaba sus conocimientos médicos para suministrar potentes sedantes.

Frialdad médica al servicio del crimen

La intervención policial permitió la detención de Ingrid Peralta Carmona, de 41 años, conocida como 'La Doctorcita'. Ella trabajaba como enfermera técnica en el Hospital Dos de Mayo y lideraba esta agrupación criminal. Junto a ella cayó su prima, Yasmín Chacón, quien posee un amplio historial delictivo previo.

El coronel Carlos Alcántara, jefe del Escuadrón Verde, explicó a través de América TV que las delincuentes seleccionaban a sus víctimas en locales nocturnos. Tras ganarse su confianza, las llevaban a hostales para concretar el asalto. En un descuido, mezclaban las bebidas con sedantes, dejando a los hombres totalmente inconscientes y vulnerables al robo.

Las autoridades rescataron a los agraviados en el Hostal Marbella alrededor de las cuatro de la mañana. Los efectivos incautaron catorce pastillas de clonazepam, además de cuatro celulares de alta gama y dinero en efectivo. Las víctimas aún presentaban fuertes síntomas de dopaje al momento de recuperar sus pertenencias robadas.

Riesgo letal por mezcla de fármacos

La detención causó indignación debido a la preparación profesional de Peralta, quien admitió el uso de psicotrópicos. A pesar del peligro mortal que implica mezclar alcohol con sedantes, la mujer mostró total indiferencia ante los agentes. Ella minimizó la posibilidad de provocar un paro cardiorrespiratorio irreversible.

Según el reporte policial de la unidad interviniente, las mujeres enfrentarán cargos por robo agravado y delitos contra la salud pública. Yasmín Chacón, alias 'Sobredosis', registra antecedentes similares desde el año 2019. Ambas permanecen en la dependencia policial mientras las investigaciones continúan para identificar a más posibles víctimas estafadas.

Teléfonos de ultima gama fueron encontrados.

Esta modalidad delictiva pone en alerta a los ciudadanos que asisten a centros de entretenimiento nocturno. La policía recomienda no aceptar bebidas de extraños ni abandonar los locales con personas desconocidas. El uso de clonazepam para dopar víctimas sigue siendo una herramienta común entre las bandas criminales de peberas.

Actualmente, las detenidas están bajo custodia del Ministerio Público para determinar su situación legal definitiva. Se espera que la justicia actúe con severidad dada la peligrosidad de sus actos. El caso de 'Las Cariñosas' evidencia cómo la criminalidad se infiltra en diversos sectores, incluso en el ámbito de la salud.