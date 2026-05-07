Delia Espinoza inhabilitada por 10 años: Margot Palacios denuncia "venganza política" desde el Congreso

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Pleno del Congreso aprobó la inhabilitación por 10 años de la exfiscal suprema Delia Espinoza, acusándola de vulnerar la inviolabilidad parlamentaria al denunciar a once legisladores que impulsaron el cobro simultáneo de pensiones militares y sueldos parlamentarios.

La decisión, respaldada con 70 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones, fue interpretada por la congresista Margot Palacios como una "venganza política" contra una magistrada que cuestionó presuntos privilegios legislativos.

El Congreso consideró que esa acción vulneraba el artículo 93 de la Constitución, que garantiza la inviolabilidad parlamentaria, además de exceder los límites del poder estatal previstos en el artículo 45 y afectar principios de debido proceso contemplados en el artículo 139.

"Es un odio visceral"

En entrevista con Exitosa, Margot Palacios sostuvo que la inhabilitación responde a un "odio visceral" del Parlamento contra Espinoza. La congresista recordó que la reconsideración de la votación fue impulsada por Jorge Montoya, quien se benefició de un segundo sueldo como pensionista militar y congresista.

"Hoy, lamentablemente, con esos votos aplastantes que tiene la derecha y sus aliados, han logrado inhabilitarla. Es una instrumentalización política del Parlamento para fines muy personales", afirmó.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | El Congreso de la República aprobó la reconsideración de la propuesta para inhabilitar a la exfiscal suprema Delia Espinoza para ejercer funciones públicas por un plazo de 10 años. La sanción se fundamentó en infracciones constitucionales que... pic.twitter.com/rRG7ySYdil — Exitosa Noticias (@exitosape) May 7, 2026

La Ley del Artista y el inciso cuestionado

Palacios denunció además que la reciente aprobación de la Ley del Colegio Profesional de Artistas del Perú incluyó un inciso que impide a personas inhabilitadas por el Congreso asumir la decanatura de sus respectivos colegios profesionales.

Según la legisladora, ese agregado fue introducido "con nombre propio" para impedir que Espinoza pueda asumir como decana del Colegio de Abogados de Lima, cargo para el que había sido elegida por sus colegas. Criticó la rapidez con la que el proyecto fue enviado al Ejecutivo para su promulgación comparado a otros proyectos que suelen demorar semanas.

Para Palacios, la sanción y la ley aprobada son pruebas de que el Parlamento ha decidido "convertir a la exfiscal en su enemiga" y utilizar herramientas legislativas para bloquear su carrera profesional.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, la congresista Margot Palacios calificó como "un odio visceral" que tiene el Parlamento con la exfiscal suprema Delia Espinoza, tras la inhabilitación de 10 años para ejercer funciones públicas. Comentó sobre la ley del... pic.twitter.com/Exm2iGTVNX — Exitosa Noticias (@exitosape) May 8, 2026

La inhabilitación de Espinoza y el polémico inciso para la Ley del Colegio Profesional de Artistas reflejan la tensión entre el Congreso y el Ministerio Público, pero también la utilización de normas con fines políticos.

Mientras el Parlamento defiende la inviolabilidad parlamentaria como principio esencial, voces críticas como la de Margot Palacios advierten que se está configurando una estrategia de venganza contra una magistrada incómoda para cierto sector del Congreso. El desenlace dependerá ahora de si el Ejecutivo observa la ley cuestionada.