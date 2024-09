Congreso: Presentan proyecto de ley que pretende eliminar examen Serums y cambiarlo por un sorteo

El parlamentario de Perú Libre, Waldemar Cerrón, presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que pretende eliminar el examen para ingresar al Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) y cambiarlo por un sorteo.

A través de un documento, el legislador apuntó que su propuesta legislativa tiene como objetivo modificar el articulo 1 y 3 de la Ley 23330 para "fortalecer y garantizar el sistema de justicia en el país".

Asimismo, Waldemar Cerrón indicó que realizar el Serums es un requisito "indispensable" para ocupar cargos en entidades publicas, ingresar a los programas de segunda especialización profesional y recibir del Estado una beca.

Del mismo modo, precisaron que quedan exonerados de realizar este servicio los médicos que cuenten con titulo de especialistas que hayan estudiado fuera del país.

En exclusiva para Exitosa, el decano nacional del Colegio Médico del Perú, Pedro Riega, señaló que el examen de Serums 2024 - II es producto de un capricho improvisado del ministro de Salud, César Vásquez. Asimismo, señaló que defenderán a los postulantes de toda falencia en la meritocracia o injusticia que se presente.

"Hay que advertir que este examen se ha realizado en función de no más del 15% de la currícula de formación médica. No es representativo de la calidad o de la capacidad de los profesionales médicos. (...) Ha habido muy pocas preguntas sobre la atención clínica. No nos hemos en ningún momento a que el Ministerio de Salud establezca prioridades operativas, de funcionamiento de sus servicios para evaluar", recalcó el galeno.