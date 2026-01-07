José Antonio Kast anuncia que Chile ayudará a controlar la minería ilegal en el Perú: "Lo haremos en nuestros puertos"

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente electro de Chile, José Antonio Kast, visitó en las últimas horas el Perú donde sostuvo reuniones con el mandatario José Jerí y sus ministros. El jefe de Estado del vecino país del sur se refirió a diferentes temas en una conferencia de prensa hecha desde el Callao donde agradeció la hospitalidad, además de dejar importantes conclusiones.

Promete apoyo para combatir la minería ilegal

Uno de los puntos que fue tocado durante su encuentro con nuestro mandatario y su gabinete fue la minería ilegal que tanto problemas ha ocasionado en los últimos meses. A propósito de ello, la autoridad chilena dejó en claro que respaldarán al gobierno peruano para enfrentar este flagelo ya que cuentan con la tecnología necesaria para hacerlo.

Según precisó Kast, lo primero que hay que controlar es que lo obtenido por la minería ilegal salga del país por lo que aseguró que los puertos peruanos y chilenos deben ser cuidados con seguridad extrema.

"Aquí hay un problema serio con la minería ilegal, nosotros tenemos la tecnología suficiente para colaborar, pero también tenemos que asegurar puertos seguros para que esa minería ilegal no salga por países vecinos. Ellos controlarán acá y nosotros lo haremos en nuestros puertos", indicó.

José Jerí y José Antonio Kast se reunieron en Palacio.

Abordarán la migración irregular

Como se recuerda, José Antonio Kast generó tensión en la frontera peruana-chilena cuando anunció que a penas entre al poder, expulsará de su país a todos los extranjeros que se encuentren en situación de ilegales.

Tras su encuentro con José Jerí, el electo mandatario chileno indicó que ambos gobiernos trabajarán en conjunto para solucionar esta problemática. A su vez, señaló que busca apoyar en la lucha contra las organizaciones criminales las cuales imperan en ambos territorios.

"Tenemos importantes coincidencias como la lucha contra la delincuencia organizada transnacional así como cooperar y frenar la migración irregular que afectan a nuestros países. También tenemos como reto objetivo la promoción del comercio, la inversión y el turismo que tienen que adquirir una nueva dimensión en los mandatos", agregó.

Finalmente, el político dejó en claro que busca que las relaciones exteriores entre Perú y Chile se afiancen en los próximos años en busca de que la región entre en armonía.

En resumen, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, indicó que a penas tome el poder apoyará al gobierno peruano para combatir la minería ilegal que tantos problemas ha causado en el último tiempo.