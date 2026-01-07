RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
José Luna Gálvez propone la construcción de megacárcel con capacidad para 50 mil presos

El candidato presidencial de Podemos Perú, José Luna Gálvez, propuso que para vencer la inseguridad se debe construir una megacárcel con gran capacidad para arrestar a todos los criminales del país.

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 07/01/2026

En entrevista con Exitosa, el candidato presidencial de Podemos Perú, José Luna Gálvez, propuso la construcción de una megacárcel con una capacidad de 50 mil internos y aseguró que estaría lista en un año.

Combate a la criminalidad

Respecto al combate de la criminalidad que actualmente aqueja a todo nuestro país, el candidato explicó que hace cinco años realizaron un estudio sobre inseguridad ciudadana por un equipo encabezado por el comandante Daniel Urresti. 

"Lo que tenemos que hacer es, evidentemente, crear una megacárcel que sea un Ancón III, que tenga 50 mil presos y emitir los módulos de flagrancia, laboratorio criminalístico y crear lo que llamamos el comando de inteligencia Perú, que es la unificación de la inteligencia de la Marina, inteligencia de la FAP, inteligencia del Ejército e inteligencia de la policía", indicó. 

Sostuvo que para lograr el objetivo de unificar la inteligencia de las instituciones, deberán comprar "los francos de un grupo de policías", ello debido a que hay 90 mil policías activos, de los que 45 mil trabajan las 24 horas del día, a estos se sumarían 25 mil policías más para que se infiltren en grupos criminales. 

"Adecuar la norma para que todo delito, especialmente delito grave en flagrancia, la prisión sea en flagrancia y no haya forma de escape e iría a esa nueva cárcel que estamos construyendo y lo vamos a construir en un año. En un año nosotros sacamos de las calles a los delincuentes y los encerramos", afirmó. 

32 fórmulas presidenciales inscritas

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 ha formalizado la inscripción de 32 fórmulas presidenciales que participarán de las Elecciones Generales 2026, ello tras superar el periodo de tachas. 

Hasta la fecha, según la plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones, son dos las organizaciones políticas cuyas planchas se encuentran admitidas a trámite tras haber absuelto observaciones y haber superado tachas en su contra. 

Inscritas

  1. Fuerza Popular
  2. Alianza para el Progreso
  3. Partido del Buen Gobierno
  4. Un camino diferente
  5. Partido Patriótico del Perú
  6. Ahora Nación
  7. Podemos Perú
  8. Juntos por el Perú
  9. Perú Moderno
  10. Partido Frente de la Esperanza
  11. Partido Demócrata Unido Perú
  12. Progresemos
  13. Partido Morado
  14. Fe en el Perú
  15. Partido Demócrata Verde
  16. Unidad Nacional
  17. Partido SíCreo
  18. Libertad Popular
  19. Salvemos al Perú
  20. Partido Aprista Peruano
  21. Fuerza y Libertad
  22. Partido Democrático Somos Perú
  23. Partido Político Nacional Perú Libre
  24. Partido Político PRIN
  25. Alianza electoral Venceremos
  26. Partido País para todos
  27. Partido Político Perú Acción
  28. Partido Político Integridad Democrática
  29. Partido Cívico Obras
  30. Partido Político Cooperación Popular
  31. Partido Democrático Federal
  32. Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE Perú

Admitidas a trámite

  1. Avanza País
  2. Renovación Popular

Tachas fundadas

  1. Perú Primero
     

Es tras la inscripción de la fórmula presidencial de Podemos Perú, liderada por José Luna Gálvez, que propuso construir una megacárcel para apresar a los delincuentes que vienen causando caos en nuestro país.

