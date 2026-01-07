"Nos vamos contentos": Kast espera que Chile y Perú fortalezcan sus relaciones bilaterales durante los próximos 4 años

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, indicó que se va contento de Perú tras sostener una reunión con José Jerí, por lo que espera que su país y el nuestro refuercen sus relaciones bilaterales durante sus próximos cuatro años de mandato.

Remarcó que ambas naciones discutirán asuntos importantes que aquejan a la región, como la migración irregular y el crimen organizado transnacional.

Espera buenas relaciones bilaterales

Tras el encuentro bilateral entre Perú y Chile, el presidente José Antonio Kast se despide del territorio peruano afirmando que se va "contento" tras haber mantenido una reunión con el presidente de la República, José Jerí.

Durante la mañana del 7 de enero, Palacio de Gobierno fue el punto de reunión entre los mandatarios donde se abordaron diversas problemáticas que involucran a ambos países fronterizos como el fenómeno migratorio.

Desde sus redes sociales, Kast anunció que la migración irregular es un "desafío regional" que necesita de "coordinación, decisiones responsables y cooperación entre países", precisó.

Tras su encuentro con el mandatario peruano indicó que espera que una vez iniciado su mandato, los próximos cuatro años "sean los mejores" en términos de cooperación entre los dos países.

"Lo que esperamos es que sean los mejores cuatro años de relaciones bilaterales con Perú, esa es nuestra meta y nuestro desafío: poder plasmar esto y seguir teniendo reuniones", indicó.

Noticia en desarrollo...