José Jerí sobre Chile: "Tenemos importantes coincidencias como frenar la migración irregular"

El presidente de la República, José Jerí, aseguró que Perú y Chile comparten "importantes coincidencias", como la lucha contra la criminalidad organizada transnacional y el freno a la migración irregular "que afecta a ambos países".

El presidente electo de Chile dio inicio, este miércoles 7 de enero, a su visita oficial a Lima como parte de su cargada agenda de actividades en territorio peruano. Desde temparanas horas de la mañana, el mandatario participó de una reunión que congregó a 50 líderes empresariales nacionales y chilenos.

Durante su comparecencia, Kast Rist subrayó la cooperación internacional como canal para atraer inversiones a fin de fortalecer la "confianza emrpesarial" entre ambas naciones sudamericanas.

Posteriormente, se dirigió a Palacio de Gobierno para sostener un encuentro inicial con su homólogo peruano José Jerí. Ahí protagonizaron el correspondiente saludo protocolar para dar pie a su reunión en privado en la casa gubernamental.

Al respecto, el jefe de Estado peruano tomó la palabra para explicar cuáles son los retos que existe con el país vecino, ello en una mesa bilateral entre Perú y Chile. En primer lugar se dirigió a Kast y expresó que es "un gusto poder darle una cordial bienvenida a nuestro país". Agregó que la relación con la nación sureña "es una política de Estado" que se conduce "en un marco de amistad y cooperación".

"Tenemos importantes coincidencias como la lucha contra la delincuencia organizada transnacional así como cooperar y frenar la migración irregular que afectan a nuestros países. También tenemos como reto objetivo la promoción del comercio, la inversión y el turismo que tienen que adquirir una nueva dimensión en los mandatos", resaltó.

Encuentro ayudará a sentar bases del trabajo conjunto

Jerí Oré aseguró estar convecido de que el encuentro con su par chileno ayudará en "sentar las bases" para el trabajo conjunto a través del cual "continuar sin ninguna duda fortaleciendo nuestros vínculos" y la integración entre nuestros países.

Bajo esa premisa, puntualizó que esta acción se dará teniendo como "horizonte" el desarrollo y bienestar de ambos países. "En ese marco resulta importante una vez que usted (Kast) ingrese en funciones, poder desarrollar el Gabinete Nacional que hemos conversado y otras acciones que anunciaremos al término de la jornada de hoy", acotó.

