José Jerí llamó a Edmundo González para expresar su apoyo hacia una transición democrática en Venezuela

El presidente de la República, José Jerí, informó que sostuvo esta mañana una conversación telefónica con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urruitia, en la que le expresó su decidido apoyo para que el proceso de transición política en ese país se lleve a cabo con respeto a la voluntad popular.

Según la publicación oficial de la Presidencia del Perú en la red social X (antes Twitter), Jerí destacó la importancia de que la institucionalidad democrática prevalezca en Venezuela, luego de las elecciones de julio de 2024 que dieron como ganador a González Urruitia.

"El presidente manifestó su decidido apoyo para que el proceso de transición culmine con el respeto de la voluntad popular venezolana", señala el comunicado.

La comunicación se produce en un contexto de alta tensión regional, marcado por la captura de Nicolás Maduro y el debate sobre el futuro político del chavismo. El respaldo de Jerí se suma a los pronunciamientos de otros gobiernos latinoamericanos que han pedido que se respete el resultado electoral y se garantice una transición pacífica.

