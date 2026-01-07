José Antonio Kast: "Somos vecinos y nada mejor que ser buenos vecinos, es nuestro afán tener buenas relaciones"

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

En su primera actividad en Lima, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, afirmó que su país busca mantener buenas relaciones y continuar con el fortalecimiento de los lazos con las naciones cercanas de América Latina, entre ellos Perú.

José Antonio Kast se reunió con José Jerí

José Antonio Kast llegó a Perú. En el marco de su primera visita oficial en nuestro país, este miércoles, 7 de enero, el presidente electo de Chile inició su jornada de actividades en Lima desde el Hotel Country Club, en San Isidro, donde participó en un encuentro estratégico con 50 líderes empresariales de ambos países.

Seguidamente, tal y como estaba pactado, asistió a Palacio de Gobierno para la reunión con el presidente de la República de Perú, José Jerí. Ambos protagonizaron el correspondiente saludo protocolar para rápidamente abordar asuntos de interés bilateral. Sin embargo, como antesala, el electo mandatario chileno brindó unas breves declaraciones para agradecer el recibimiento que tuvo al pisar suelo peruano.

Durante su discurso, José Antonio Kast hizo énfasis en que, más allá de las diferencias políticas y económicas, Chile busca mantener su compromiso de construir una relación cordial y constructiva con países vecinos como Argentina y Perú. Además, expresó su intención de trabajar con su homólogo peruano para establecer decisiones estratégicas que ayuden contra un mal que tienen en común en sus países: ¡el crimen organizado!

"Somos vecinos y nada mejor que ser buenos vecinos. Es lo que hoy día, es nuestro afán, tener buenas relaciones con nuestros vecinos. (...) Le agradecemos mucho a ustedes por habernos recibido y los temas como dice que nos afectan a todos, el crimen organizado que no respeta fronteras ni banderas, necesitamos enfrentarlo en conjunto ", precisó Kast.

Relación bilateral con Chile: "Política de Estado"

Por su parte, el presidente José Jerí, afirmó que la relación bilateral con Chile es una política de Estado, porque tiene la finalidad de seguir fortaleciendo los vínculos de integración entre ambos países.

"Para nosotros, nuestra relación con Chile es una política de Estado, que se conduce en un marco de amistad y cooperación, porque somos países vecinos con profundos lazos históricos, económicos y comerciales", puntualizó, dirigiéndose a Kast Rist.

Pero no todo quedó ahí, ya que el mandatario peruano se animó a recordar a todos los presentes en la reunión de hoy en la Sala Túpac Amaru de Palacio de Gobierno, que existen importantes coincidencias como la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, así como la cooperación para frenar la migración irregular que afecta no solo a Perú, sino también a Chile.

Finalmente, resaltó que "también tenemos como reto objetivo la promoción del comercio, la inversión y el turismo, que tienen que adquirir una nueva dimensión en los mandatos".

De esta manera, durante su encuentro con el presidente de Perú, el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, resaltó su objetivo de seguir fortaleciendo las relaciones con los países vecinos, buscando un ambiente de cooperación y diálogo en la región.