Elecciones 2026: JEE declara inadmisible lista de candidatos para la Cámara de Diputados del APRA

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Jurado Electoral Especial Lima Oeste 3 declaró inadmisible la lista de candidatos del Partido Aprista Peruano para la Cámara de Diputados del Congreso bicameral por Lima Metropolitana.

Podrán subsanar

La declaratoria se da por el hallazgo de diferentes irregularidades detectadas durante la revisión del expediente electoral. Entre las candidaturas observadas se encuentran las del exparlamentario Mauricio Mulder y el candidato presidencial del partido, Enrique Valderrama.

Según la Resolución N.º 00024-2026-JEE-LIO3/JNE, emitida el último 7 de enero, el órgano electoral otorgó a la organización política un plazo de dos días calendario para subsanar las observaciones realizadas.

Inadmisible lista de diputados del APRA

Observaciones

El documento señala que se ha advertido que "la lista ha sido modificada, y dista de los resultados de las elecciones primarias". Por ello, pidieron que se aclare el cambio en el orden de candidatos. Cabe señalar que miembros del partido venían denunciando irregularidades tras los comicios internos.

Asimismo, se recordó que "las personas condenadas a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión de delito doloso" no pueden ser candidatos al cargo de diputados.

Justamente en la hoja de vida de la candidata Ita Paredes Portello se advierte que cuenta con una sentencia firme de prisión suspendida por el delito de uso de documento falso y actualmente se encuentra rehabilitada. Un caso similar se da para la candidata Gisella Luyo Meza, quien tiene una sentencia firme de prisión suspendida por el delito contra el patrimonio, usurpación, que ya se cumplió.

Por otro lado se observó las candidaturas de Nidia Vílchez Yucra, Alberto Uculmana Neves, Fabiola del Pilar Taipe Ramírez y Alfredo Meléndez Herrera, los dos primeros por tener inconsistencias en su Declaración Jurada de Hoja de Vida en cuanto a sus ingresos y los últimos por no haber consignado fecha de término de llenado de la misma.

Por otro lado se observaron otras candidaturas de interés como la de Mulder, pues señalar que en la declaración jurada de consentimiento de participación en las Elecciones Generales 2026, marcó la opción de "candidato a diputado" sin cumplir con los reglamentos establecidos, pero en su Declaración Jurada de Hoja de Vida se señala que también indicó que postularía al cargo de primer vicepresidente.

Igualmente sucede en el caso de Enrique Valderrama, pues se indica que no cumple requisitos y marcó las opciones de "fórmulas y diputados", por lo que también piden una aclaración.

Otras candidaturas observadas por la misma razón fueron las de Werner Quezada Martínez, Reinaldo Díaz Arismendi, Walter Navarro Murgueytio, Norma Muedas Begazo, Yolanda Luyo Meza, Carmen Purizaca Ponce. Mientras que la candidatura de Verónica Padilla Veliz, se cuestionó su licencia sin goce de haber.

Es por ello que el JEE ha declarado inadmisible la lista de candidatos a Diputados de Lima Metropolitana del APRA y les dieron dos días para subsanar observaciones.