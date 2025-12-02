José Jerí defiende su plan de Gobierno y responde a críticas: "Fui electo congresista, no presidente"

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

Durante una actividad en Cañete, el presidente José Jerí se pronunció sobre las críticas que cuestionan su plan de Gobierno. Aclaró que él no fue elegido presidente en elecciones populares, pero que ya trabaja en acciones concretas para recuperar la confianza del país y fortalecer sus instituciones.

El presidente José Jerí no se quedó callado frente a quienes aseguran que su Gobierno carece de un plan de trabajo sólido.

Durante una actividad en Cañete, José Jerí respondió a las críticas sobre la supuesta falta de un plan de trabajo en su Gobierno.

Explicó que él fue elegido congresista y no presidente de la República en elecciones populares; sin embargo, ha asumido la responsabilidad de lo que le tocó gestionar.

"Algunos sectores mencionan mucho que el presidente Jerí, que el equipo no tiene un plan, porque en principio yo fui electo congresista, yo no fui electo presidente de la República en elecciones populares, pero he asumido la responsabilidad...".

El presidente de la República también destacó las acciones que se están implementando para mejorar la situación del país.

Señaló que se trabaja primero en recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y, luego, en plantear medidas concretas para avanzar.

Medidas de Jerí ante ingreso irregular de migrantes

Otro tema que abordó el mandatario fue la situación en la frontera sur, especialmente en Tacna-Arica. Según señaló, algunos migrantes "aprovecharon el momento" para intentar ingresar al país de manera irregular.

Sin embargo, destacó que hubo "respuesta inmediata" de las fuerzas del orden desplegadas en la zona, y que se tomarán las medidas correctivas necesarias.

Jerí también mencionó que se evalúa la implementación de un corredor aéreo para los migrantes, un tema que está siendo analizado por los cancilleres de Perú y Chile, respetando el derecho internacional humanitario y la autonomía del país.

Además, recordó que la declaración de emergencia en la frontera sur tiene un propósito claro: garantizar que la medida sea efectiva y no quede "un saludo a la bandera".

"Hay una vía correctiva (...) porque si declaramos un estado de emergencia es para que se cumpla, no es un saludo a la bandera", afirmó.

José Jerí defendió su plan de Gobierno y dejó claro que, aunque no fue elegido presidente en elecciones populares, ya está tomando decisiones para fortalecer las instituciones, garantizar la seguridad y dar respuestas concretas a la población.