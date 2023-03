Congreso: Proponen proyecto para que solo periodistas con título ejerzan la profesión

11/03/2023 / Exitosa Noticias / Política

La parlamentaria de la bancada de Renovación Popular (RP), Noelia Herrera Medina presentó un proyecto de ley para que únicamente los periodistas con título y estén colegiados ejerzan la profesión en el Perú.

En ese sentido, Herrera Medina sostuvo en su oficio que el objetivo del PL es evitar que se genere un entorno en el que una persona que no ostente el grado respectivo, no podrá llevar a cabo las labores de la carrera en mención.

De acuerdo a ello, la miembro de RP en el Legislativo indicó que con su iniciativa se pretende "terminar con el sicariato mediático sin ética profesional" en los diferentes medios de comunicación.

"Pretendemos con esta iniciativa terminar con el sicariato mediático sin ética profesional. Un contador sin título no es un contador, un ingeniero sin título no es un ingeniero, un abogado sin título no es abogado y así un interminable etc".

Asimismo, señaló que también se buscará la "profesionalización" de la prensa con ideas que los "periodistas titulados" puedan ofrecer en su entorno de trabajo.

Por otra parte, se estipula que se elimina la "no obligatoriedad" para la integración al Colegio de Periodistas del Perú; sin embargo, diferentes organizaciones han señalado que esto atentaría contra la libertad de prensa.

"Crear un entorno que favorezca la profesionalización de los medios de comunicación con la participación de periodistas titulados. Además, facilitar la incorporación en sus respectivos colegios profesionales y permitir el autocontrol de la ética en el desarrollo de sus labores".

Se oponen a la iniciativa

El Instituto Prensa y Sociedad (Ipys), apuntó que dicha medida es contraproducente al "ejercicio del periodismo", que se halla estipulado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), bajó el argumento de exigir la titulación o colegiación.

"Se trata de un proyecto de ley frontalmente contrario al libre ejercicio del periodismo definido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde la Opinión Consultiva OC 5-85, donde califica a la exigencia de colegiación o titulación académica para el ejercicio del periodismo como contrario a la libertad de expresión reconocida en el artículo 13 de la Convención Americana".

La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y el Consejo de Prensa Peruana (CPP), también rechazaron la prerrogativa; puesto que aseveraron que fue "elaborado de forma exprés" y contiene "serios problemas de fondo y forma".

El CPP solicitó su archivamiento inmediato; dado que sostiene que hay un nivel "intromisión que pone en riesgo la necesaria independencia periodística".