Magaly termina bañada en CERVEZA tras salir de corrida de toros en Cajamarca: Esta fue su reacción

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina pasó uno de los momentos más incómodos de su vida al terminar bañada en cerveza durante un evento al que asistió en la ciudad de Chota, en Cajamarca. La conductora de televisión fue expuesta en un video donde se mostró muy fastidiada por esa situación junto a su esposo, indicando que alguien le había vaciado cerveza sobre la ropa, mientras su personal de seguridad intentaba protegerla de la multitud.

Magaly pasa incómodo momento en Cajamarca

El video, publicado por el canal de noticias digitales Instarándula, muestra el preciso instante en el que Magaly se retira de una corrida de toros en medio de una multitud. Sus seguidores y el público en general la estuvieron llamando en todo momento. Sin embargo, ella tenía un evidente gesto de desagrado por el incidente que acababa de vivir.

En medio de su retirada, la 'Urraca' se agarró el cabello con una expresión de asco y procedió a contar lo que le había pasado. "Alguien me vació cerveza", dijo, visiblemente incómoda. Enseguida subió al vehículo que la iba a resguardar, mientras su seguridad intentaba protegerla para evitar que ocurriera otro incidente.

"Samu, Magaly saliendo de la corrida de toros en Chota", le escribió una seguidora de Samuel Suárez, quien le envió el video. El periodista, por su parte, agregó una frase en defensa de la conductora: "¿Cómo le van a tirar chela a la Urraca?", comentó.

Cabe resaltar que Magaly ha confesado que disfruta mucho de las corridas de toros, a pesar de que existen varios grupos animalistas que las rechazan tajantemente, acusando a los organizadores y asistentes de apoyar la crueldad animal. Sin embargo, la periodista acude con frecuencia a las plazas de toros, generalmente junto a su esposo y amigos, así como a otros lugares donde se realizan este tipo de eventos.

Magaly defiende la tauromaquia

Las imágenes de Magaly Medina asistiendo a una corrida de toros en Cajamarca, durante las festividades por la Virgen del Rosario en 2022, generaron una ola de críticas en redes sociales. Sin embargo, la conductora dejó claro que no cambiaría sus costumbres ni sus preferencias por los cuestionamientos recibidos.

Lejos de guardar silencio, Magaly aprovechó una aparición pública para defender la tauromaquia. Explicó que acudió a Cajamarca para conocer y compartir las tradiciones de la ciudad, además de expresar su devoción por la Virgen del Rosario. También recordó que su afición por las corridas nació gracias a la influencia de su padre.

"Solo vengo a conocer las costumbres de mi tierra y de la que quiero tanto, como seguidora de la virgen del Rosario, de las vírgenes de nuestros pueblos y de la corrida taurina (...) Me enseñó mi padre desde muy chiquita. Yo las sigo pese a los detractores", expresó.

Con esas declaraciones, la conductora reafirmó que continuará asistiendo a espectáculos taurinos pese a las opiniones en contra. Para Magaly Medina, esta práctica forma parte de una tradición que respeta y disfruta desde niña, por lo que aseguró que las críticas de los grupos animalistas y de algunos usuarios no modificarán su postura.