Dina Boluarte a José Jerí: "Le deseo todos los éxitos y ojalá siga apostando por el desarrollo y crecimiento del país"

Dina Boluarte volvió a haber una breve aparición pública a las fueras de su domicilio en Surquillo luego de haber sido vacada por el Congreso de la República con más de 100 votos a favor. La exmandataria dejó las instalaciones de su hogar para recibir a un grupo de manifestantes que la felicitaron por lo hecho en su gestión.

Dina Bolaurte envía buenos deseos a José Jerí

Tras ello, la exjefa de Estado conversó con los medios de prensa que se encontraban con el lugar. Ahí, Boluarte Zegarra aprovechó la ocasión para enviarle buenos deseos al ahora presidente, José Jerí, a quien le pidió seguir luchando por sacar adelante el Perú dejando de lado los intereses políticos y personales que puedan darse durante su gestión.

"En democracia las decisiones se aceptan y no somos dueños de los cargos. Le deseo todos los éxitos al presidente Jerí y ojalá siga apostando por el desarrollo y crecimiento del país, que es lo que debe interesar a todo peruano por encima de los intereses personales y políticos", indicó.

Apoyará desde el lugar que esté

En esa misma línea, Dina Boluarte señaló que, desde el lugar en el que esté, brindará el apoyo que sea necesario para contribuir con el desarrollo del país hasta convertirla en una nación prospera.

"El país cuenta para nosotros, para dejarle a nuestras hijas, hijos y las futuras generaciones. Seguiremos, desde yo esté, trabajando por esa mirada que tengo en el país. Un país inclusivo, en desarrollo, prospero y orgulloso en el mundo", añadió.

Descarta fugar del país o pedir asilo

Esta es la segunda aparición pública de la exmandataria luego de ser vacada por el Congreso de la República. La primera, se dio este viernes en los exteriores de su domicilio donde reapareció ante los medios de comunicación.

Aquí, la exjefa de Estado dejó en claro que no fugará del país como se indicaba en las últimas horas y que tampoco solicitará asilo político en diferentes embajadas ya que permanecerá en el Perú afrontando las investigaciones que abrieron en su contra.

"Se han estado indicando a través de los medios de comunicación que estaba no habida o que había buscado un asilo, nada de ello es cierto. Estoy en mi hogar, anoche como a las 11 o 12 de la noche el Congreso notificó la vacancia y ya a mi casa llegué aproximadamente a las 3.00 am. Hoy he estado descansando como corresponde", contó.

