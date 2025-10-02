César Vásquez no descarta renunciar al MINSA para postular en las elecciones: "Voy a evaluarlo"

02/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

Juan José Santiváñez terminó con los rumores de varias semanas luego de renunciar oficialmente al cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos para postular en las siguientes elecciones generales a celebrarse en abril del 2026.

César Vásquez no descarta renunciar al MINSA para ser candidato

Tras confirmar su salida del Minjusdh, la presidenta Dina Boluarte tomó juramente a Juan Manuel Cavero Solano como su nuevo titular. Al salir de le ceremonia, que se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, César Vásquez, actual ministro de Salud, conversó con la prensa para compartir sus sensaciones sobre este hecho.

En primer lugar, el titular del MINSA saludó que Cavero Solano haya sido elegido en la cartera de Justicia y Derechos Humanos ya que conoce desde el interior este delicado despacho. A su vez, dejó en claro que el nuevo ministro deberá seguir con las políticas establecidas en el gobierno como la construcción de un penal en El Frontón o la salida del Perú de la Corte IDH.

"Los que asumen sean gente que conoce el sector y que pueda continuar con esta etapa final del gobierno con un cierre de la mejor manera. Las políticas de gobierno se tienen que continuar, estos anuncios son coordinador con la PCM y presidencia y no dependen de autoridades momentáneas, dependen de la continuidad en decisiones del más alto nivel", indicó.

Y al ser consultado sobre la posibilidad de seguirle los pasos a Santiváñez, César Vásquez no descartó la posibilidad ya que aún tiene algunos días hasta que se venza el plazo establecido por el JNE. Eso sí, aclaró que el postular en las próximas elecciones es un derecho de todos los peruanos por lo que su decisión será comunicada en los próximos días.

#EnVivo



César Vásquez, ministro de Salud, sobre posibilidad de renunciar para postular en elecciones: Es algo que todavía no tengo definido, tengo una semana para pensarlo, no lo descarto. He estado un tiempo importante en la gestión con resultados



Encuentra más información en... pic.twitter.com/suNIPbnZq7 — Canal N (@canalN_) October 2, 2025

"Es una oportunidad y un derecho que tiene todo ciudadanos y los ministros no están exceptos de poder participar en una contienda electoral y de mi parte no tengo una decisión clara, así que voy a evaluarlo y no lo descarto. Soy un político, he sido congresista y saben que he tenido participación en varios escenarios políticos y considero que estuve un tiempo importante en la gestión", añadió.

Santiváñez da un paso adelante

Respecto a la incursión de Santiváñez en las próximas elecciones, Vásquez indicó que ello es un paso adelante para su carrera política.

"Santiváñez no está dando un paso al costado ni hacia atrás, está dando un paso para adelante pensando en la defensa de lo que él cree y para poder aportar a la política del país desde otro espacio y eso es un derecho legítimo que tiene", finalizó.

En resumen, César Vásquez no descartó renunciar al Ministerio de Salud para ser candidato en las próximas elecciones generales.