Crisis en Venezuela: Gobierno del Perú refuerza seguridad en FRONTERAS con mayor presencia policial y militar

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Frente a un eventual deterioro de la situación en Venezuela, donde existen tensiones entre la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el presidente de EE.UU. Donald Trump, el Ejecutivo peruano decidió reforzar seguridad en sus fronteras.

¿Perú tendría una nueva ola migratoria?

Según informó a Conexión Perú en RCR el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, el Gobierno de José Jerí ha dispuesto el despliegue de mayor presencia policial y militar en las fronteras del Perú como medida preventiva a la crisis en Venezuela.

"Si hay una confrontación bélica a un nivel, incluso, de guerra civil en Venezuela, nuestras fronteras van a tener que ser resguardadas con mayor número de efectivos" manifestó Álvarez Miranda.

El titular de la PCM advirtió que si el curso de los acontecimientos en el país caribeño empeoran y los ánimos se caldean, el Gobierno prevé tener una nueva ola migratoria.

Intervención militar de EEUU en Venezuela motivó resguardo de fronteras peruanas.

En esa línea, sostuvo que las medidas que aplique el país van a ser dictadas "siempre proporcionales a la gravedad de la amenaza que se pueda producir", como es actualmente el mayor resguardo en las fronteras.

También señaló que la complejidad y diversidad del territorio nacional dificultan su control, lo que permite que en las zonas fronterizas el llamado "tráfico hormiga" se desarrolle en áreas inhóspitas de la selva, la sierra e incluso del desierto.

Justifica medidas de restricción peruanas contra venezolanos

El pasado sábado 3 de enero, día histórico en que se llevó a cabo el ataque militar estadounidense a Venezuela que resultó en la captura de Nicolás Maduro, el Ejecutivo anunció medidas de restricción contra ciudadanos venezolanos que pertenezcan al régimen chavista.

El jefe de la PCM explicó que estas restricciones están vinculadas al proceso de otorgamiento de documentos legales a nuevos migrantes.

"Lo coherente era que el Perú se preparara, al igual que han hecho otros países, a la eventualidad de que miembros del partido único en el poder y dominante -dignatarios, autoridades militares de Venezuela-, quisieran escapar en un momento determinado si es que se producen nuevas intervenciones militares", señaló.

Ante ello, reiteró que nuestro país "no tiene ningún interés en acoger por ningún motivo a gente que haya trabajado con la dictadura de Hugo Chávez o la de Nicolás Maduro". En lugar de ello, aseguró que Perú está interesado en "aliviar la crisis humanitaria que sufren nuestros hermanos venezolanos".

Esta disposición se llevará a cabo a través de la Superintendencia Nacional de Migraciones (MIGRACIONES) y en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP).

Ante la posibilidad de un mayor deterioro de la crisis que atraviesa Venezuela tras la captura de Maduro y la presión de EEUU, el Gobierno resolvió resguardar fuertemente las fronteras del país.