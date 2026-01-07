Premier Ernesto Álvarez: "Nuevo Plan de Seguridad Ciudadana se culmina esta semana"

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Ejecutivo da cuentas. El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, anunció que el Gobierno culminará esta semana la elaboración del nuevo plan de Seguridad Ciudadana que, según el presidente José Jerí, servirá de hoja de ruta para futuros gobiernos.

"José Jerí es sumamente exigente"

En diálogo con Conexión Perú en RCR, Álvarez aseguró que se tratará de un plan exigente, coherente y con indicadores para revisar su cumplimiento, aunque las metas serán fijadas para el actual Gobierno de transición.

"Estamos precisamente ultimando el plan, porque el presidente es sumamente exigente en que el plan que se tenga que presentar no solamente sea serio y coherente, sino que tenga indicadores para revisar su cumplimiento de acuerdo a una programación preestablecida", señaló.

En esa línea, el titular de la PCM afirmó que el Ejecutivo espera terminar la elaboración de este plan a lo largo de esta primera semana del año. Consideran que lo ideal es que sea continuado y adecuado a las necesidades y recursos del nuevo gobierno que derive de las Elecciones 2026.

Por otro lado, Álvarez Miranda destacó la importancia de llevar a cabo acciones de inteligencia que se dediquen a la destrucción de las organizaciones criminales en el marco de la lucha contra la delincuencia, pues los estados de emergencia no funcionan por sí solos.

"Lo que soluciona es la inteligencia policial, inteligencia de las Fuerzas Armadas y el seguimiento a cada una de las bandas criminales", precisó.

Nuevo Plan de Seguridad sería política de Estado

Durante la ceremonia de apertura de Año Judicial 2026, José Jerí reafirmó su compromiso con la ciudadanía y anunció que esta propuesta nacional sentará las bases para una estrategia pensada en mantenerse vigente en el tiempo.

"En los próximos días, presentaremos el nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, que es la hoja de ruta que nos va a permitir construir un país mucho más seguro para todos", señaló desde el Palacio de Justicia.

Jerí precisó que el Gobierno implementará este documento de manera progresiva y espera que "sea empleado también por quien gane las próximas Elecciones 2026".

El presidente interino afirmó que el nuevo Plan Nacional pretende convertirse una política de Estado para los futuros gobiernos, que dicte los lineamientos a seguir en materia de seguridad ciudadana en adelante.

En ese sentido, reiteró su visión alternativa respecto a las "formas antiguas" para enfrentar la criminalidad, mostrándose a favor de probar nuevas formas de hacerle frente.

