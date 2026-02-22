Gobierno de José María Balcázar designa a José Luis Torrico Huerta como nuevo secretario general del Despacho Presidencial

22/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Poder Ejecutivo oficializó la tarde de este domingo 22 de febrero, el nombramiento de José Luis Torrico Huerta como nuevo secretario general del Despacho Presidencial del gobierno de José María Balcázar.

A través de la Resolución Suprema N.º 026-2026-PCM, publicada en el boletín de normas extraordinarias del Diario Oficial El Peruano, se nombra el cargo al citado abogado en lugar de Benito Roberto Villanueva Haro, quien presentó su carta de renuncia.

Perfil profesional

De acuerdo a su perfil de LinkedIn, es abogado de la Universidad San Martín de Porres, con maestría de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

A nivel profesional, ha sido director de Bienestar Social y jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa, así como este mismo cargo pero en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Su nombramiento en el Despacho Presidencial se hace de conformidad con lo dispuesto en la Ley N.º 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N.º 27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos; y el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial, aprobado por Resolución N.º 000046-2024-DP/SG.

En la búsqueda de nuevo primer ministro

A cuatro días de que José María Balcázar asuma la Presidencia de la República tras la censura a José Jerí a manos del Congreso, su ex primer ministro, Ernesto Álvarez Miranda, descartó totalmente continuar en el Ejecutivo.

En entrevista al Diario Correo, el también expresidente del Tribunal Constitucional fue tajante con respecto a su continuidad en este poder del Estado, revelando que al día siguiente (jueves 19 de febrero) de la ceremonia de asunción al cargo, le presentó su renuncia irrevocable al mando del Consejo de Ministros.

"El día jueves acudí a su despacho. Pedí cita con él y estuvimos allí por 10 minutos. Le expresé mi saludo y felicitación por la elección. Un saludo protocolar, por cierto. Él habló de su intención de lograr un gabinete ministerial de consenso y que, posiblemente, iba a invitar a algunos ministros que ya estaban con una cartera ministerial. Eso fue todo. Mi renuncia es irrevocable", contó.

Sobre los posibles integrantes del nuevo Gabinete Ministerial, mencionó que el flamante jefe de Estado no mencionó nombres. Sin embargo, saludó que haya tenido reuniones con la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, sobre el tema de Petroperú.

De esta manera, el nuevo Poder Ejecutivo empieza a recomponerse. La ciudadanía y clase política espera el pronto anuncio del nuevo Gabinete Ministerial.