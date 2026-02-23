Martín Vizcarra: Revelan que expresidente realiza campaña para Perú Primero desde el penal de Barbadillo

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Martín Vizcarra se encuentra en prisión, cumpliendo una condena de 14 años en el penal de Barbadillo desde noviembre del 2025, pese a ello hace campaña para Perú Primero, con miras a las Elecciones Generales 2026 a través de llamadas.

Expresidente preso hace campaña

A través de videos divulgados en las redes sociales de la candidata al Senado por Lambayeque, Mily Campos, el expresidente se suma a la campaña brindando palabras a posibles votantes pese a estar en prisión.

En un primer video del 14 de febrero, se observa al también candidato al senado y exministro de trabajo, Alejandro Salas, en un local de campaña de Chiclayo sosteniendo el celular, con el que sostiene una llamada con el exmandatario, para pegarlo al micrófono.

"Yo siempre digo 'no me van a doblegar'. Yo sigo adelante con fuerza porque he visto una juventud pujante que va a cambiar el Perú. Así es como con Alejandro, nuestro candidato al Senado, que estoy seguro que ustedes lo van a respaldar, vamos a iniciar el cambio que todos queremos", fue parte de su mensaje dirigido a los jóvenes.

En otro video publicado el 15 de febrero, nuevamente Alejandro Salas es el encargado de comunicar al exjefe de Estado con una adulta mayor discapacitada que denuncia que se le estaba negando su pensión de discapacidad argumentando que no hay presupuesto y además expresaba su deseos para que Perú Primero gane.

En esta oportunidad, el exmandatario atiende a la señora, quien le habla y posteriormente le da un mensaje de fuerza a la mujer, prometiéndole hacer un cambio en la situación del país.

¿Condenados pueden hacer campaña?

Como se recuerda, el expresidente Martín Vizcarra fue condenado a 14 años de prisión tras ser hallado culpable del delito de cohecho pasivo propio por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua durante su gestión como gobernador regional.

Cabe señalar que el Jurado Nacional de Elecciones indica que los ciudadanos que tengan sentencia condenatorias en primera instancia, que se encuentre vigente por un delito doloso no podrán postular a cargos de elección popular.

Asimismo, también se encuentran impedidos aquellos que tengan o hayan tenido sentencias judiciales por tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, colusión, peculado y corrupción de funcionarios, así hayan cumplido su condena, debido a que legalmente tienen un impedimento de naturaleza permanente.

Es por ello que la difusión de estos videos, en los que Martín Vizcarra se suma a la campaña mediante llamadas, ha generado un amplio debate sobre el accionar del Instituto Nacional Penitenciarios y el JNE.