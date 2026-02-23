Congreso de la República inicia segunda semana de representación del 2026 desde el 23 al 27 de febrero

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Congreso de la República desarrollará desde hoy, lunes 23 de febrero, su segunda semana de representación del 2026, conforme a la programación establecida desde diciembre de 2025 por la Junta de Portavoces de este poder del Estado.

¿En qué consiste la semana de representación?

Cabe señalar que, la distribución de las fechas quedó oficializada mediante un oficio del oficial mayor del Parlamento, Giovanni Forno, dirigido a los 130 parlamentarios, donde les puso de conocimiento que la semana de representación correspondiente al mes de febrero será del lunes 23 al viernes 27.

Fechas de semana de representación.

Esta actividad está contemplada en el inciso f) del artículo 23 del Reglamento del Congreso, el cual establece cinco días laborables continuos durante cada mes para que los legisladores puedan trasladarse a sus respectivas circunscripciones u otras zonas del país, a fin de mantener comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objeto de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes.

Asimismo, deben atender las denuncias debidamente sustentadas y documentadas de la población, fiscalizar a las autoridades respectivas y contribuir a mediar entre los ciudadanos y sus organizaciones con los entes del Poder Ejecutivo.

Durante dicho periodo, no se realizan sesiones ordinarias del Pleno ni de las comisiones, las actividades deberán ser informadas y los viajes de cada congresista serán para cualquier parte del país, individualmente o en bancada.

Proselitismo en semana de representación

A través de la Resolución Legislativa 11306, publicada en septiembre del 2025, se incorporó el artículo 25-A en el Reglamento del Congreso de la República, con el objetivo de optimizar el ejercicio los derechos políticos de los legisladores.

"Los parlamentarios en ejercicio de sus funciones pueden expresar, defender y promover posiciones ideológicas, programáticas y partidarias, sin que ello constituya infracción al deber de imparcialidad o de neutralidad. Esta disposición no los habilita para que realicen actividades de proselitismo político en horarios en los que se desarrollen las sesiones de comisiones en las que son miembros o del Pleno del Congreso, salvo que se solicite la respectiva licencia sin goce de haber", menciona el texto.

Esta disposición coincide con la campaña electoral de las elecciones generales del 12 de abril, donde 88 parlamentarios van en búsqueda de ocupar en escaño en la próxima Cámara de Diputados y Senadores.

De esta manera, los parlamentarios recorrerán todo el Perú para atender las necesidades de la población, quedando a la espera del juramento del Gabinete Ministerial del presidente José María Balcázar.