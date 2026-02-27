Libertad Popular propone eliminar la vacancia y renovar el Parlamento por mitades, según Pedro Cateriano

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el candidato a la vicepresidencia por Libertad Popular, Pedro Cateriano, expuso las principales reformas constitucionales que su agrupación incluirá en su plan de Gobierno. Según explicó, el objetivo es evitar crisis políticas y restablecer el equilibrio de poderes en el país.

La "muerte cruzada"

Cateriano señaló que una de las propuestas centrales es la incorporación de la figura de la "muerte cruzada", mecanismo que permitiría resolver confrontaciones permanentes entre el Ejecutivo y el Legislativo. En ese escenario, el presidente renunciaría, se disolverían las cámaras y se convocarían elecciones generales inmediatas.

El candidato subrayó que la democracia peruana atraviesa un momento de caos por el enfrentamiento constante entre poderes del Estado. Para él, es indispensable restablecer el equilibrio institucional.

"Hay un principio que es fundamental en la democracia: el equilibrio entre los poderes del Estado. Ahora no hay eso; hay un caos, un enfrentamiento permanente y un Parlamento que somete al Ejecutivo. Entonces, para que la democracia peruana recupere su estabilidad democrática hay que restablecer el equilibrio".

Supresión de la vacancia

Otra reforma que considera urgente es la eliminación del mecanismo de vacancia presidencial. Cateriano explicó que, en su lugar, se debe aplicar el procedimiento de acusación constitucional con debido proceso.

"Otra reforma urgente es simplemente suprimir el mecanismo de la vacancia, y que el presidente de la República, como cualquier funcionario, durante su mandato, pueda ser acusado constitucionalmente y tenga un debido proceso y el derecho a defensa, no como hemos visto en estos años".

Ante la pregunta sobre qué ocurriría sin la figura de la vacancia, Cateriano precisó que existe el juicio político dentro del sistema presidencial. Si el Parlamento aprueba la acusación constitucional, el caso pasa al Poder Judicial, que determina la inocencia o culpabilidad del mandatario.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, Pedro Cateriano, candidato a la vicepresidencia por Libertad Popular, aseguró que en el plan de Gobierno de su agrupación se contemplan tres reformas constitucionales. Plantean fortalecer al Ejecutivo, eliminar la... pic.twitter.com/izkLfZE6SQ — Exitosa Noticias (@exitosape) February 28, 2026

Renovación parcial del Parlamento

La tercera reforma planteada por Libertad Popular es la renovación parcial o por mitades del Congreso. Cateriano argumentó que los Parlamentos abusivos han demostrado la necesidad de que la ciudadanía tenga la posibilidad de evaluar a sus representantes a mitad de mandato:

"En el Perú hemos tenido Parlamentos abusivos; eliges, se quedan cinco años y el pueblo no puede hacer nada. Si un Parlamento hace una buena gestión a mitad de mandato, se le confirma la mayoría; pero si tenemos uno integrado por congresistas como los que actualmente ejercen el poder, el pueblo tiene la oportunidad de sacarlos y de colocar otros".

El candidato recordó que en el pasado se descartó este mecanismo por temor a la inestabilidad política, pero sostuvo que la experiencia reciente demuestra que mantener el esquema actual ha sido peor.

Las propuestas de Libertad Popular, expuestas por Pedro Cateriano, buscan modificar el marco constitucional para fortalecer al Ejecutivo y evitar crisis políticas recurrentes.

La "muerte cruzada", la supresión de la vacancia y la renovación parcial del Parlamento son reformas que, según el candidato, permitirían recuperar el equilibrio de poderes y garantizar un sistema democrático más estable.