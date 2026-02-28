Canciller Hugo de Zela evita responder si rechazó premierato: "Yo apoyo a Denisse Miralles"

28/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el canciller Hugo de Zela se pronunció ante los rumores sobre un posible ofrecimiento del premierato, antes que a Denisse Miralles. Sobre ello, no dudó en resaltar su respaldo ante su designación y juramentación como jefa del Gabinete Ministerial.

Expresó su apoyo hacia Miralles

Durante diálogo con Jesús Verde para Hablemos Claro, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores evitó responder sobre este posible ofrecimiento por parte del presidente José María Balcázar. En otro momento, se refirió al voto de confianza.

"Lo que es cierto es que yo apoyo a Denisse Miralles en su premierato y que haré todo lo posible por colaborar con ella para que tenga el éxito que a todos los peruanos les conviene", dijo a nuestro medio, este sábado 28 de febrero.

En tal sentido, de Zela no afirmó ni negó dicha teoría; pero lo que sí mencionó es que ratifica su apoyo hacia la premier Denisse Miralles, exministra de Economía y Finanzas. Asimismo, aseguró que brindará la colaboración correspondiente para que su gestión sea exitosa y así se pueda beneficiar a la población.

Sobre el voto de confianza, el canciller indicó que desde el Ejecutivo se espera que el Congreso les otorgue dicha cuestión para que así se continúe trabajando por el país y no se genere inestabilidad. Según precisó, actualmente el Estado se debe enfocar en el proceso electoral, para que este sea transparente.

Sobre invitación a Estados Unidos

En otro momento, el canciller se refirió a la invitación por parte del presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, a la cumbre de líderes de América Latina y el Caribe, la cual se realizó durante la gestión presidencial de José Jerí, quien luego fue destituido para que José María Balcázar asuma la Presidencia.

Sobre ello, de Zela indicó que no resulta prudente que el jefe de Estado realice un viaje hacia otro país, debido a que actualmente, las regiones del Perú están pasando por una seria emergencia ante la presencia de fenómenos naturales. Según detalló, no se está rechazando la invitación, sino se está priorizando un tema nacional.

"Yo creo que va a ser bastante difícil que el presidente (Balcázar) pueda asistir a esa cumbre porque en estos momentos estamos concentrados en la emergencia nacional derivada de las lluvias que parece que lamentablemente se van a agravar en los próximos días", dijo el canciller.

En conclusión, el canciller Hugo de Zela expresó su apoyo hacia la premier Denisse Miralles. Asimismo, se refirió a otros temas que involucran al presidente José María Balcázar.