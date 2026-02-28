Cancillería expresa preocupación ante conflicto armado en el Medio Oriente

28/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, manifestó la postura del Gobierno ante el conflicto ocurrido en Oriente Medio. Precisó que la Cancillería se viene ocupando de la situación de alrededor de 5 mil peruanos ubicados en esta región.

Canciller expresa preocupación del Gobierno

El conflicto armado en diversos puntos del Medio Oriente motivo que la Cancillería expresa su preocupación ante la escalada de violencia militar que involucra a diversos países.

En ese sentido, en comunicación con Exitosa, el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, indicó que alrededor de 5 mil compatriotas se encuentran en la región del conflicto por lo que se ha procedido a darles un seguimiento permanente de la situación.

📄Comunicado Oficial 004-26: El Perú expresa preocupación por situación actual en el Medio Oriente. pic.twitter.com/zDI3npYWZL — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) February 28, 2026

Noticia en desarrollo...