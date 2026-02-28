RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Por conflicto

Cancillería expresa preocupación ante conflicto armado en el Medio Oriente

El canciller Hugo de Zela manifestó la postura del Gobierno ante el conflicto armado en Medio Oriente e indicó que se revisa la situación de los peruanos en esta región.

Canciller manifiesta preocupación por conflicto en Medio Oriente
Canciller manifiesta preocupación por conflicto en Medio Oriente (Composición Exitosa)

28/02/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 28/02/2026

Síguenos en Google News Google News

En diálogo con Exitosa, el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, manifestó la postura del Gobierno ante el conflicto ocurrido en Oriente Medio. Precisó que la Cancillería se viene ocupando de la situación de alrededor de 5 mil peruanos ubicados en esta región. 

Canciller expresa preocupación del Gobierno

El conflicto armado en diversos puntos del Medio Oriente motivo que la Cancillería expresa su preocupación ante la escalada de violencia militar que involucra a diversos países.

En ese sentido, en comunicación con Exitosa, el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, indicó que alrededor de 5 mil compatriotas se encuentran en la región del conflicto por lo que se ha procedido a darles un seguimiento permanente de la situación.

Noticia en desarrollo...

 

Premier Miralles aseguró que lucha contra inseguridad es prioridad: Anunció incorporación de seis mil policías
Lee también

Premier Miralles aseguró que lucha contra inseguridad es prioridad: Anunció incorporación de seis mil policías

Gobierno deja sin efecto el uso del logo y la frase "¡El Perú a toda máquina!": Definirán su nueva política de gestión
Lee también

Gobierno deja sin efecto el uso del logo y la frase "¡El Perú a toda máquina!": Definirán su nueva política de gestión

Temas relacionados Cancillería Hugo de Zela

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA