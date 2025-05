Defensor del Pueblo descarta 'blindaje' a Dina Boluarte, pero recuerda: "Un presidente no puede ser investigado"

20/05/2025 / Exitosa Noticias / Política

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, descartó que la institución que lidera pretenda 'blindar' a la presidenta de la República, Dina Boluarte, ante las denuncias constitucionales interpuestas en su contra. Sin embargo, recordó que la Constitución Política del Perú establece que un presidente no puede ser investigado.

Defensor del Pueblo niega proteger a Dina Boluarte

En declaraciones a la prensa, Gutiérrez Cóndor expresó que la preocupación de la Defensoría del Pueblo no está enfocada en Boluarte Zegarra como tal, sino en la figura presidencial independientemente de quien la ejerza.

"[¿La Defensoría del Pueblo busca blindar a la presidenta?] De ninguna manera, eso es un error de percepción. Lo que sí estamos interesados es que el instituto de la Presidencia pueda fortalecerse", afirmó.

Agregado a ello, aseguró que la actual mandataria peruana no resultaría beneficiada de alguna manera porque la Fiscalía de la Nación le ha interpuesto una gran cantidad de denuncias constitucionales.

"Creo que la señora Dina Boluarte no se va a beneficiar en nada porque a ella ya le patearon la puerta, porque a ella ya le han interpuesto las denuncias constitucionales habidas y por haber, así que a ella no le va a favorecer en nada la decisión, cual sea, en el caso del Tribunal Constitucional", remarcó.

Presidente no puede ser investigado

El titular de la Defensoría del Pueblo reconoció que actualmente el país se encuentra bajo el mando de un Estado débil, por lo cual consideró necesario que las decisiones que se tomen fortalezcan la institucionalidad democrática.

"Hay que reconocer que estamos frente a un Estado débil y eso es verdad, eso no lo vamos a negar, y creo que poco se contribuye a corregir ese estado de debilidad. Lo que debemos procurar es que, en lo que queda de este Gobierno o en las decisiones que adopte el Parlamento, todas tengan un apego por fortalecer la institucionalidad democrática y eso es el reconocimiento de todos los institutos que están constituidos como poder dentro del Estado", indicó.

Ante ello, Josué Gutiérrez recalcó que los jefes de Estado no pueden ser investigados, conforme lo establece la Constitución Política del Perú: "A mí me encantaría que no sea así, pero la Constitución dice históricamente que un presidente no puede ser investigado, no puede ser acusado".

Tras ser consultado sobre si Boluarte Zegarra debe permanecer en el cargo hasta el 2026, año en el que le corresponde terminar su mandato, el titular de la Defensoría respondió: "Yo no soy Dios, mañana puede ocurrirle algo y quizás ya no esté en la Presidencia".

"Pero lo que sí quisiera es que el instituto de la Presidencia sea fortalecida en beneficio de todos los peruanos, porque cuando hay estabilidad entonces todos nos beneficiamos porque hay crecimiento del país y más oportunidades laborales", agregó.

