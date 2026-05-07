Fiscalía pide 4 años y 8 meses de prisión para Andrés hurtado por favorecer a Roberto Siucho

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Ministerio Público solicitó 4 años y 8 meses de prisión efectiva para el expresentador de televisión Andrés Hurtado 'Chibolin', por el presunto delito de tráfico de influencias. El requerimiento presentado por la fiscal anticorrupción Mónica Silva Escudero, precisa que Hurtado habría intervenido en el trámite que realizó el futbolista Roberto Siucho ante la Superintendencia Nacional de Migraciones en 2019 para renunciar a su nacionalidad peruana, con la finalidad de que pudiera jugar en China.

La Fiscalía también solicitó que el exconductor de TV sea inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos y el pago de 242 días multas.

Otros implicados

La fiscal Silva Escudero, del Sexto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima solicitó, además, cinco años y cuatro meses de prisión para la exsuperintendente Nacional de Migraciones, Roxana del Águila, así como su inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos y el pago de 487 días multa. A la funcionaria se le acusó de ser cómplice del presunto delito de tráfico de influencias.

Esta acusación fiscal fue presentada el último 29 de abril ante el despacho del juez Walther Huayllani, quien ordenó que el documento sea puesto en conocimiento de las partes procesales involucradas para que se pronuncien dentro de un plazo de 10 días.

El magistrado también otorgó un plazo de 10 días a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para que formule su demanda resarcitoria de reparación civil a favor del Estado y una vez realizado pase traslado a los acusados mediante sus defensas técnicas por el plazo de 10 días.

Otra investigación

Actualmente, Andrés Hurtado 'Chibolín' se encuentra enfrentando otro proceso penal, que le ordenó el cumplimiento de 18 meses de prisión preventiva en el Penal de Lurigancho por presuntamente haber intervenido en el pago de una coima entregada por Javier Miu Lei al expresentador de TV para que, a través de sus influencias, haga que la entonces fiscal superior titular, Elizabeth Peralta, intervenga a favor para que dicho empresario pueda recuperar las barras de oro que el Ministerio Público le incautó a su empresa en el año 2020, y otros hechos.

Además, Andrés Hurtado afronta una investigación preliminar en el Ministerio Público por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado.

El Ministerio Público ha hecho un nuevo pedido de prisión de cuatro años y ocho meses por el presunto delito de tráfico de influencias al ser acusado de haber intervenido ante la Superintendencia Nacional de Migraciones a favor del futbolista Roberto Siucho.