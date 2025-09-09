Delia Espinoza sobre denuncias en su contra: "Avanzan rápidamente y eso puede generar sospechas"

09/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

Delia Espinoza se pronunció públicamente luego de la denuncia constitucional en su contra y del posible pedido de suspensión por parte de la Junta Nacional de Justicia. La fiscal de la Nación dejó entrever que existen ciertas intenciones desde el Congreso que buscan su salida del Ministerio Público.

Denuncias generan sospechas

De acuerdo a su parecer, la rapidez con la que se está dando trámite a estas demandas podría generar sospechas en la opinión pública. Incluso, hizo referencia a que una reciente querella ya inició su procedimiento correspondiente a pesar de la cercanía de fechas.

"Las denuncias que se han presentado han sido dadas trámite con mucha celeridad podrían dar esa impresión y la población deberá sacar sus propias conclusiones. Es evidente ante los ojos de todo que una denuncia que han sido presentada con fecha reciente avanzar a paso ligero respecto a mi persona y eso puede generar ciertas sospechas", inició.

Seguidamente, la cabeza del Ministerio Publico dejó en claro que no tiene ningún tipo de problema en acudir al Congreso de la República las veces que sea necesario para defenderse de estas acusaciones. Sin embargo, también hizo referencia a las denuncias elaboradas por su despacho que datan desde hace meses atrás y que aún no se les dio trámite a pesar de contar con todos los elementos necesarios para ello.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, señaló que las denuncias en su contra avanzan "a paso ligero" en el Congreso, indicando que ello puede generar "ciertas sospechas".



"Yo no me niego a que se me llame al Congreso a defenderme y lo estoy haciendo, pero voy a seguir recalcando de que denuncias constitucionales bien trabajadas, con pruebas y fundamentos que hemos presentado desde el año pasado, no les están dando trámite", añadió.

Arremete contra la JNJ

En otro momento de su alocución, la fiscal de la Nación criticó duramente la reciente postura de la Junta Nacional de Justica respecto a su presunta injerencia sobre el Ministerio Público. Además, indicó que no cuenta con la facultad jurídica de ordenar quien asumiría su cargo en caso de una eventual suspensión.

"Repito y lo he seguido sosteniendo, la Junta Nacional de Justicia no tiene facultad o atribución constitucional de imponer o de seleccionar o decidir quién es fiscal de la Nación. Puede reincorporar a un fiscal en su cargo, luego de un procedimiento. Pero no puede decidir porque eso colisiona con la atribución de la Junta de Fiscales Supremos", contó.

De esta manera, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, cuestionó la celeridad que le viene dando el Congreso a las denuncias constitucionales presentadas en su contra.