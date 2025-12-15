JNE sobre exclusión de Acción Popular: "Se detectaron vicios irreconciliables con los principios democráticos"

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

La secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Yessica Clavijo, dio detalles en Exitosa sobre la decisión de su institución de excluir del proceso electoral al partido político Acción Popular.

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", la representante del organismo se encargó de ratificar lo señalado por el Pleno del JNE; es decir, que efectivamente sí hubo "vicios sustanciales" durante las elecciones internas que se llevaron a cabo el 7 de diciembre último, no habiendo opción a volver a celebrarse debido a que el cronograma electoral es inquebrantable.

Confirma irregularidades en las elecciones internas

El retiro del partido que fundara el expresidente Fernando Belaúnde Terry ha generado una crisis institucional al interior de su organización, no aceptando entre las partes el fallo que los deja fuera de las elecciones generales del próximo 12 de abril del 2026. Sin embargo, la secretaria general del ente electoral confirmó la existencia de irregularidades durante su proceso interno celebrado entre finales de noviembre e inicios de diciembre.

"Es así, que se advirtió, que de las seis mesas electorales que se habían instalado para la elección del pasado 7 de diciembre, en todas se incluyó a personas que no fueron elegidas el día 30 de noviembre, en el contexto de que la organización política al haber optado por la opción de delegados, tuvo dos fechas para sus elecciones", sostuvo para Exitosa.

Dicha figura, según Clavijo, atentó a la "legalidad, transparencia y un adecuado cuerpo electoral", todos estipulados como principios del desarrollo de las elecciones internas, siendo causal suficiente para declararla nula.

Al ser consultada sobre si habría o no omisión de funciones por parte de la ONPE, señaló que de acuerdo con la normativa vigente, son los partidos políticos los responsables de convocar sus elecciones internas, por lo que recién podrían participar en la segunda fecha del proceso interno; es decir, no el 30 de noviembre, pero sí el 7 de diciembre.

Partido política al TC para lograr su reincorporación en el proceso electoral

Una de las figuras más criticadas al interior de Acción Popular por la exclusión del partido político de las elecciones generales es Julio Chávez, actual presidente de la organización, quien, anunció que irá al Tribunal Constitucional para defender los intereses de sus "correligionarios", con el objetivo de participar en la justa electoral del 2026.

"Acudiremos a la vía constitucional en salvaguarda de nuestro derecho de participación política. Existe responsabilidad compartida", puntualizó, en referencia a la ONPE y el JNE.

El principal afectado por el fallo del JNE fue el ahora excandidato presidencial Alfredo Barnechea. Ni bien se enteró de su no participación política, también anunció que apelará la resolución para continuar con su camino con la intención de llegar a la Presidencia de la República.

Mientras el partido se empieza a sangrar en su crisis interna, otras figuras como Víctor Andrés García Belaúnde han hecho un llamado a la refundación institucional de Acción Popular, en honor, la memoria y principios que dejó su histórico líder, Fernando Belaúnde Terry.