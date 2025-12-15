Presidente José Jeri: "Es fundamental la contribución de FF.AA. en lucha contra la criminalidad"

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

Como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente José Jerí asistió a la ceremonia de graduación de alféreces y subtenientes de la Escuela Militar de Chorrillos, Coronel Francisco Bolognesi, donde resaltó al Ejército como elemento clave en la lucha contra la criminalidad.

Jerí enaltece a las FFAA en la lucha contra la delincuencia

Durante el evento realizado en el recinto Coronel Francisco Bolognesi, el mandatario dirigió su discurso a los recién graduados que pasarán a pertenecer al Ejército del Perú, en un acto que "reafirma el compromiso con la defensa e institucionalidad del país".

"El Ejército representa uno de los pilares centrales de las FF.AA. Pertenecer a esta institución es, ante todo, un honor, pero es también una responsabilidad permanente que exige carácter, vocación absoluta a la patria y, sobretodo, lealtad", refirió.

En ese sentido, Jerí Oré destacó que la contribución de las Fuerzas Armadas como "fundamental" en la lucha contra la ola de criminalidad que actualmente azota al país.

"Hoy nuestro país enfrenta desafíos como la lucha frontal contra la criminalidad. En esa tarea, la contribución de las FF.AA. resulta fundamental para el éxito de las fuerzas combinadas integradas por la Policía Nacional y el serenazgo", afirmó.

Ante esta problemática de inseguridad ciudadana, sostuvo que su gestión de transición trabaja de manera permanente para fortalecer las instituciones castrenses y dignificar la vida del militar.

Por ello, recordó que, durante el último fin de semana, se aprobó un aumento de las pensiones de los miembros de las Fuerzas Armadas como expresión de "reconocimiento justo" a quienes han dedicado su vida a la defensa de nuestro país.

Asimismo, señaló que, tras culminar una etapa de formación sumamente exigente, graduarse de la Escuela Militar conlleva una "responsabilidad histórica" y un compromiso que guarda relación con el nombre de su promoción.

"Ese compromiso se expresa también en el nombre de su promoción, Héroes de la Operación Militar Chavín de Huántar, que rinde homenaje a una de las acciones más emblemáticas del Ejército del Perú", manifestó.

La ceremonia contó con la participación del presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi; el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez; el ministro de Defensa, César Díaz, entre otras autoridades.

