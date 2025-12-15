RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Lavado de manos entre los principales

Gripe A H3N2 llegó a Perú: Estas recomendaciones pueden ayudar a prevenir la influenza

El Minsa brindó recomendaciones ante la llegada de la variante K de la gripe A H3N2 en el Perú. Conoce cómo prevenir la influenza en un contexto de fiestas de fin de año.

Recomendaciones para ayudar a prevenir la influenza A H3N2
Recomendaciones para ayudar a prevenir la influenza A H3N2 (Composición Exitosa)

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Salud / Actualizado al 15/12/2025

Tras la confirmación del Ministerio de Salud (Minsa) con la llegada de la gripe A H3N2 en el Perú, la institución de salud brindó las recomendaciones y medidas de protección tras la detección de los dos primeros casos en el país. 

Medidas de protección ante gripe A H3N2 

Durante la conferencia de prensa brindada por autoridades del Minsa, se confirmó la llegada de la variante K al país, ante lo cual se dispuso declarar en alerta epidemiológica al territorio peruano. 

Con los dos casos confirmados, durante la conferencia se brindaron recomendaciones y medidas para contrarrestar la propagación de esta fuerte gripe:

  • Medidas de protección contra infecciones respiratorias: De tener un cuadro respiratorio se tiene que usar mascarilla. 
  • Lavado de manos es importante: Los virus se transmiten por tocar los objetos.
  • Ventilas los lugares para que pueda haber circulación de aire.
  • Estar atento a signos de alarma: complicaciones respiratorias y mayor cantidad de sueño.

Para las personas que cuentan con cuadros o dificultades respiratorios más fuertes se debe acudir a un establecimiento de salud. De contar con un pequeño en casa que no quiere comer, dificultades respiratorias, cuenta con fiebre y somnolencia (deseo excesivo por dormir), se debe de llevar inmediatamente a un centro de salud.

En el caso de los adultos mayores que cuenten con dificultad para respirar, presenta fiebre y cuenta con inapetencia, también deben ser llevados inmediatamente a una institución de salud para que sean atendidos de manera adecuada.

El director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa, César Munayco, recomendó el uso de mascarilla en las personas que cuentan con un cuadro respiratorio para que puedan continuar con sus actividades diarias protegiendo su salud y la de los que lo rodean. Además, se fortalecerán el uso de mascarilla en los centros de salud.

Dos primeros casos confirmados

Este 15 de diciembre se ha confirmado la llegada de la variante K de la gripe A H3N2 en el Perú durante la conferencia de prensa brindada por autoridades sanitarias del país. 

El viceministro de Salud Pública, Leonardo Rojas Mezarina, confirmó que la última variante K está circulando en el país. "Ha sido detectada en el mundo en el mes de agosto y al parecer en el país ya está circulando", precisó.

Los dos primeros casos detectados por el personal sanitario se trata de un bebé de 1 año y una niña de 8 años. Se precisó que tales pacientes no han sido derivados a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) ni han llegado a necesitar ventilación mecánica. Ambos pacientes han sido dados de alta.

El viceministro indica que la población tiene que tomar medidas preventivas como:

  • evitar aglomeraciones
  • si se presentan los síntomas de un fuerte resfriado tratar de usar una mascarilla
  • si se presenta fiebre alta, acudir al establecimiento de salud más cercano

 

