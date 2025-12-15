Presidente del JNE será denunciado ante la SAC del Congreso por anulación de elecciones internas de Acción Popular

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

Ante la exclusión de Acción Popular de los Elecciones Generales 2026 mediante la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de anular sus comicios internos por "vicios sustanciales", el congresista acciopopulista Ilich López anunció denuncia contra Roberto Burneo, presidente del JNE.

"Roberto Burneo infringió la Constitución y debido proceso"

Este lunes 15 de diciembre, en diálogo con la prensa, López señaló que denunciará constitucionalmente al titular del organismo electoral ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, al ser también "representante del Poder Judicial".

También anunció que presentará otras denuncias "en las instancias pertinentes" contra otros miembros del JNE que han ordenado esta "nefasta decisión".

"Los delitos que han cometido son de abuso de autoridad y prevaricato, además de la infracción constitucional contra el debido proceso. Han atentado contra el derecho a la participación política de elegir y ser elegidos", explicó Ilich López.

López sustuvo que Burneo "no respetó la Constitución", y por lo tanto, "será procesado ante las instancias pertinentes por ese agravio".

#EnVivo



Ilich López, tercer vicepresidente del Congreso: El presidente del JNE, Roberto Burneo, será denunciado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg pic.twitter.com/uUv7RYb7tM — Canal N (@canalN_) December 15, 2025

"Esta denuncia constitucional contra el señor Burneo no tiene candidaturas de por medio. Es en defensa de la democracia y de los partidos políticos en el Perú", aseguró.

El legislador afirmó que la decisión de JNE en agravio de Acción Popular podría haber marcado un precedente, por lo que "mañana puede ser cualquier otro partido que afecte directamente la democracia del país".

¿Miembros del JNE pueden ser denunciados constitucionalmente?

En el artículo 99 de la Constitución, que faculta a la Comisión Permanente del Congreso a acusar ante el Pleno del Congreso a altos funcionarios, no está estipulado que los miembros del Jurado Nacional de Elecciones estén sujetos a ser acusados constitucionalmente.

Sin embargo, el legislador de Acción Popular mencionó el caso del expresidente del JNE Jorge Salas Arenas, cuya denuncia constitucional, según indicó, fue "admitida a trámite procedente".

"Eso se tiene como antecedente y, básicamente, en ese sentido, se va a tomar la decisión respecto al señor Burneo. Él es un miembro del JNE representando al Poder Judicial, es un vocal supremo. Y como tal, comprende este artículo de la Constitución y el antecedente que ya referí", apuntó.

Respecto a quién considera que sería el responsable de la crisis suscitada en Acción Popular, López evitó opinar al respecto y lo dejó en manos de las autoridades judiciales.

"Eso lo van a determinar las investigaciones, sin embargo, justamente esa administración de justicia electoral tiene que darse respetando el debido proceso, que es un derecho constitucional.

