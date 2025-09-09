Ruth Luque sobre posible suspensión a Delia Espinoza: "Detrás de todo esto esta la captura del sistema de justicia"

09/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

Este último lunes, la vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera, propuso abrir un procedimiento disciplinario que buscar suspender a Delia Espinoza del cargo de fiscal de la Nación.

Este documento castigaría a la actual mandamás del Ministerio Público por su presunta negativa a cumplir con la reposición de Patricia Benavides como fiscal suprema. La inhabilitación se daría por faltas graves y muy graves infringiendo la Ley de la Carrera Fiscal por un total de 6 meses.

La intención es capturar el Ministerio Público

Como era de esperarse, diversos personajes del ambiente político nacional reaccionar ante esta situación que podría alejar a Delia Espinoza del Ministerio Público. Una de las que alzó su voz de protesta fue Ruth Luque quien hizo una grave acusación contra la Junta Nacional de Justicia y contra algunos de sus colegas.

La parlamentaria aseguró que el Congreso de la República estaría jugando en pared con la JNJ con la única intención de sacar del camino a la fiscal de la Nación y capturar todo el sistema de justicia para favorecer a sus aliados.

"Yo me ratifico en lo que ya dije. Considero que lo que está detrás de todo esto es la captura del sistema de justicia. Aquí en el Congreso avanzan iniciativas para poder controlar este sistema judicial, el cual varios políticos quisieran sometidos por eso insultan a jueces, atacan a fiscales, que se pongan amnistías, etc.", indicó a los medios.

Critica a la JNJ por el caso Gino Ríos

En esa misma línea, la integrante del Bloque Democrático Popular cuestionó a los elementos que conforman el Pleno de la JNJ por apuntar contra Delia Espinoza a pesar de no tener el sustento legal para hacerlo.

Además, lamentó que el caso Gino Ríos siga demorando a pesar de haberse comprobado que contaba con una denuncia por violencia familiar por lo que debería ser vacado de su puesto en este organismo.

"Entiendo que esta decisión viene de una propuesta de la vicepresidenta actual de la Junta Nacional de Justicia. Considero que no tiene el asidero para hacer esa suspensión. La señora Delia Espinoza, actual fiscal de la Nación, ha venido defendiendo el marco que la ley orgánica establece, pero lo que me sorprende es que la JNJ no se pronuncie tan rápido sobre el caso de Gino Ríos", indicó.

De esta manera, Ruth Luque aseguró que el intento de suspender a Delia Espinoza como fiscal de la Nación es parte de un plan para capturar el Ministerio Público y todo el sistema de justicia.