Demartini descarta cercanía con empresa Frigoinca: "Soy el primer interesado en que se conozca la verdad"

La presunta red de corrupción al interior del extinto programa 'Qali Warma' vuelve a acaparar las portadas de los principales diarios luego que se revelara que una persona cercana a Dina Boluarte intentara sobornar a una testigo clave. Este fue identificado como Carlos Guillen Anchayhua quien también señaló conocer de cerca al ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini.

Por ello, el titular del MIDIS conversó largamente con Canal N para dejar en claro que no tiene absolutamente nada que ver con este nuevo escándalo del gobierno y volvió a deslindar algún tipo de cercanía con la empresa Frigoinca.

Julio Demartini dejó en claro que desde el primer día en que una investigación periodística destapó el escándalo al interior de 'Qali Warma' brindó todo su apoyo a la Fiscalía para que los hechos puedan aclararse y toda la verdad sea revelada.

"Quiero rechazar de manera categórica que yo esté involucrado en este lamentable caso de Frigoinca. Esto ya lo he conversado con el fiscal supremo Paucar el día de ayer ya que están pretendiendo ensuciar este caso, implicar a otras personas que no tenemos nada que ver. En mi caso, desde el primer día que salió la denuncia a la luz por la investigación periodística. Nosotros mismos hemos pedido a la Fiscalía que entre al extinto programa 'Qali Warma', hemos sancionado a más de 20 personas y somos los primeros interesados en que se sepa la verdad, porque uno no es ministro de Estado para estar involucrado en estas cosas", indicó.

Fiscalía investiga a Julio Demartini.

En esa misma línea, el responsable del Midis expresó su deseo de que la testigo pueda terminar de declarar y dar a conocer todo lo que sabe acerca de esta polémica en el gobierno de Dina Boluarte.

"El día martes 7 de enero, me entero que me implican a partir del dicho de una testigo protegida que este señor Anchayhua le dice de que tiene cercanía conmigo. Eso es lo más descabellado posible, ya que soy el primer interesado de que esta señora hable todo y que hable de una vez, no por partes. Yo mismo he denunciado el día de ayer a este señor Guillén, que si es del entorno cercano de trabajo del fallecido exministro Willian Contreras que trabajó con nosotros en el Midis", añadió.