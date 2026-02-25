Mano Menezes pide paciencia a hinchas de Perú: "Algunos resultados no se verán de inmediato"

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El flamante entrenador de la selección peruana, Mano Menezes, ya se encuentra en nuestro país para dar inicio a su trabajo de cara a lo que será su primera prueba de fuego en los amistosos internacionales confirmados ante Senegal y Honduras. Al respecto, admitió que los resultados no se verán de inmediato, pero que el objetivo es clasificar a la Copa del Mundo 2030.

"Algunos resultados no se verán de inmediato"

Tras su arribo a Lima, el estratega brasileño sostuvo una entrevista para el canal de YouTube de la selección peruana en donde brindó mayores detalles del itinerario que ha planificado para sus primeros encuentros amistosos.

Hay que señalar que, si bien su contrato inicia formalmente el 1 de marzo, Menezes afirmó que ya estuvo trabajando en Brasil junto a su cuerpo técnico y que en suelo peruano observará algunos partidos en los estadios y al mismo tiempo laborar en las oficinas.

En tal sentido explicó que tras analizar videos, ahora pretende tener una relación directa con los jugadores para "tener un concepto, un modelo" y subrayó que algunos de ellos vivirán su primera experiencia en el combinado patrio y que se evaluará si es que cumplen con las expectativas así como su continuidad.

En otro momento, se dirigió a los hinchas de la Blanquirroja para solicitarles que tengan paciencia en los primeros desafíos de marzo, más aún porque enfrenntará a rivales de jerarquía como Senegal.

"Entendemos que los hinchas van a presionar en este primer momento. Mientras puedan comprender que algunos resultados no se verán de inmediato, más aún cuando vamos a enfrentar a un equipo como Senegal, que viene de una gran Copa de África, sentirán más confianza si ven que el camino es el correcto", manifestó.

El objetivo de la selección peruana

En otro momento, el técnico brasileño fue claro y directo al indicar que el gran objetivo de su gestión será lograr que la selección peruana retorne a una nueva cita mundialista.

"Lo más importante del trabajo que vamos a dirigir es que Perú pueda volver al Mundial en el 2030. Para ello, las Eliminatorias son un camino que necesitamos recorrer. Tenemos un periodo largo para el inicio de esas Eliminatorias y eso nos permitirá evaluar el rendimiento", indicó.

Como vemos, Mano Menezes se ha pronunciado sobre los próximos amistosos que sostendrá la selección peruana ante Senegal y Honduras en marzo. Al respecto, pidió paciencia a la afición debido a que algunos resultados no se verán de inmediato.