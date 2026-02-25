Universitario ya tiene un plan para frenar a Hernán Barcos en el duelo ante FC Cajamarca

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes no quiere sorpresas en la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 y saldrá con todo ante FC Cajamarca, consciente del gran momento que atraviesa Hernán Barcos, hoy uno de los atacantes más determinantes del campeonato. Por eso, en tienda crema ya definieron apostar por el regreso de un jugador clave para reforzar la defensa en este duelo.

Santamaría alista su regreso a la 'U'

Universitario de Deportes saldrá con toda su artillería para el encuentro correspondiente a la fecha 5 de la Liga 1, por el Torneo Apertura 2026.

En tienda crema no pasarán por alto el gran momento del delantero de FC Cajamarca, Hernán Barcos, y por eso decidieron apostar por el regreso de un jugador clave para reforzar la defensa en este duelo.

Según reveló el periodista Gustavo Peralta, el defensa peruano Anderson Santamaría ya se recuperó físicamente y será tomado en cuenta para este compromiso.

"Santamaría ya está listo para jugar, apto y disponible para volver a las canchas ante FC Cajamarca este domingo, por L1 MAX", dijo el periodista en Hablemos de Max.

Barcos llega encendido al duelo ante la 'U'

La preocupación en Universitario de Deportes no es exagerada. Hernán Barcos llega al encuentro con cifras que pesan. El atacante argentino suma seis goles en apenas cuatro partidos disputados, números que lo colocan como uno de los futbolistas más determinantes del campeonato en este inicio de temporada.

Aparte, hay que considerar que Hernán Barcos se fue de Alianza Lima con 72 goles en 188 duelos. Sobre sus choques ante los cremas, el 'Pirata' los encaró nueve veces en su paso: ganó tres juegos, igualó cuatro y apenas tropezó en dos ocasiones.

Por eso, con Anderson Santamaría listo para reaparecer y Hernán Barcos en pleno momento goleador, el duelo de este fin de semana promete ser un choque táctico de alto voltaje.

Hora, estadio y señal del partido

El duelo entre Universitario de Deportes y FC Cajamarca se jugará este domingo 1 de marzo, desde las 6:00 p. m., en el estadio Monumental, en un choque clave por el Torneo Apertura. La transmisión en vivo estará a cargo de Movistar Deportes y del canal exclusivo L1 MAX.

Así, Universitario de Deportes ya tiene un plan para frenar a Hernán Barcos en el duelo ante FC Cajamarca. La principal apuesta será Anderson Santamaría, quien aparece como el encargado de neutralizar al goleador argentino, hoy considerado el principal peligro ofensivo del Torneo Apertura 2026.