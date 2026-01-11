Carlos Jaico propone la construcción de un Tren Transandino: Conectaría Puno con Cajamarca

11/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato presidencial por Perú Moderno, Carlos Jaico, presentó su visión de gobierno para el Perú e indicó que es crucial contar con obras de infraestructura que interconecten al país. En ese sentido, la construcción de un Tren Transandino, desde Cajamarca hacia Puno, forma parte central de su plan gubernamental.

Propone construcción de Tren Trasandino

Tras contar con experiencia profesional al exterior del país, Carlos Jaico regresó al Perú y ahora intentar llegar a gobernar el país desde Palacio de Gobierno. "Porque sabemos cómo generar riqueza y desarrollo es lo que también queremos generar con nuestro país", precisa.

Jaico narra que cuenta con experiencia en Suiza, donde vivió por más de 25 años, sin embargo, reconoce que la realidad institucional con el Perú es abismal. Precisa que como primer punto es que "la cabeza de la corrupción no este corrompida por la corrupción" y asegura que ha demostrado en todo el proceso electoral contar con la solvencia.

Como segundo punto, asegura que su partido Perú Moderno cuenta con una visión para el país. Es así que propone una obra de infraestructura vial como parte de este enfoque para el territorio peruano.

"Planteamos el Tren Trasandino que es el Qhapaq Ñan Ferroviario del siglo XXI. El Perú necesita este tipo de infraestructura, de esos trenes que vayan desde Puno hasta Cajamarca y Piura y que enlace toda la Cordillera de los Andes", precisó.

Jaico afirma que producto de la construcción de esta infraestructura vial se registrará un incremento económico. "Tenemos gran cantidad de riquezas que hasta ahora no ha podido salir porque no hay infraestructura", precisó.

Propuesta de seguridad: Refundar la PNP

Respecto a su propuesta sobre la seguridad nacional, el candidato presidencial indicó que la Policía Nacional necesita de especialización para poder combatir el crimen.

Adicionalmente, indicó que se ha presentado una reducción en la cantidad de investigadores policiales en el país a diferencia de fines de los años 90. "Teníamos 17, 500 investigadores, en el año 2025 tenemos únicamente 7,000 investigadores", indicó.

"Ha ido decreciendo el número de investigadores es por eso que las bandas criminales campean y ocupan el territorio nacional y reformar la Policía Nacional, necesitamos especialización", indicó.

El partido Perú Moderno, con su representante Carlos Jaico, muestran una visión de gobierno para el Perú que apueste por la interconexión del país. Entre sus propuestas se encuentran la construcción del Tren Trasandino para conectar Cajamarca con Puno.