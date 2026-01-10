Perú se suma a lista de países que condenan recuento general de elecciones en Honduras

10/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El triunfo de Nasry Asfura ha sido desconocido por el gobierno de Honduras, luego de que la presidenta Xiomara Castro, sancionara el decreto que lo daba como ganador. Por tal motivo, El Perú, a través de la Cancillería, ha condenado dicha decisión, junto a otros ocho países de la región a través de un pronunciamiento en conjunto.

Se suma a la condena

Mediante un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno expresa su rechazo a que se desconozca el pronunciamiento que hizo la autoridad electoral hondureña. Además, se opuso a los hechos violentos que sufrieron dos diputadas de la oposición, al recibir un artefacto explosivo.

"Los países firmantes expresamos nuestro firme rechazo al decreto sancionado por la presidenta Xiomara Castro, que ordena un recuento general, desconociendo a la autoridad del Consejo Nacional Electoral y afectando la institucionalidad democrática", indica el primer párrafo del escrito.

📄 Comunicado conjunto de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana sobre la situación en Honduras.



👉https://t.co/sTRMcsEF9x pic.twitter.com/tAcwiRLBnO — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) January 10, 2026

Al mismo tiempo, reafirma el reconocimiento a la proclama del CNE que daba como ganador a Nasry Asfura como presidente de la República de Honduras el pasado 24 de diciembre. Este resultado se emitió casi un mes después, tras realizarse el 30 de noviembre y bajo observación de misiones de observación internacional.

Finalmente, insta a las fuerzas políticas de la nación centroamericana a "respetar el orden democrático, garantizar una transición pacífica y privilegiar el diálogo. Cabe resaltar que los otros países que condenaron la decisión de Xiomara Castro fueron Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay y República Dominicana.

Decisión del gobierno hondureño

Con la publicación en el diario La Gaceta, se promulgó el el decreto legislativo que ordena el recuento 'voto por voto' de las 19.167 Juntas Receptoras de Votos (JRV) de las últimos comicios presidenciales. Esto anulaba la declaración del CNE, que dio como ganador a Asfura, el candidato predilecto de Donald Trump, quien saludó su triunfo.

De acuerdo al documento del gobierno, en el conteo anterior quedaron fuera 306 actas presidenciales, equivalentes al 1,6 %, y 2.620 en la de diputados, equivalentes al 13,21 %. Además hubo un total de 1848 actas pendientes correspondientes a corporaciones municipales, correspondientes al 9,65 %.

