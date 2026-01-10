José Jerí protagoniza incidente en Trujillo: Sufrió resbalón al subir a escenario en inauguración

10/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José Jerí, protagonizó un incidente tras perder el equilibrio al subir al estrado durante evento del Instituto Peruano del Deporte (IPD) en la ciudad de Trujillo.

José Jerí sufre resbalón durante evento del IPD

Este sábado 10 de enero, el mandatario peruano llegó a la región La Libertad, en donde lideró actividades oficiales en la ciudad de Trujillo. A su arribo al aeropuerto internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos recibió los honores de Jefe del Estado.

Allí articuló acciones de junto a autoridades regionales y locales con la finalidad de supervisar los avances de la gestión en el territorio , asegurar la continuidad de proyectos estratégicos y para atender necesidades de la población.

En primer lugar, acudió al sector de Buenos Aires, donde supervisó las acciones realizadas en el borde costero de la región. Posteriormente, se dirigió al Coliseo Gran Chimú para participar de la inaguración de los Talleres de Verano del Instituto Peruano del Deporte (IPD) en territorio trujillano.

En dicho recinto fue protagonista de un incidente luego que perdió la estabilidad en el preciso instante en que intentó subir raudamente a una plataforma instalada para la comparecencia de autoridades. Acto seguido logró pisar una alfombra roja que cubría la estructura, perdió el equilibrio y resbaló, frente a la mirada de todos los asistentes.

Cabe señalar que, el hecho ocurrió luego de que Jerí Oré participó de una fotografía protocolar junto a jóvenes deportistas que estuvieron presentes en el evento.

La reacción de José Jerí tras sufrir resbalón

Pese a resbalarse, el presidente de la República se incorporó de manera inmediata sin ayuda y atinó a mostrar una ligera sonrisa en su rostro y continuó con la actividad oficial, por ende, la ceremonia se de desarrolló con total normalidad.

Durante su comparecencia se pronunció sobre lo suscitado y lejos de tomarlo con seriedad, resaltó el hecho como parte de la actividad de carácter deportivo.

"Hemos iniciado la jornada probando que tenemos reflejos, que uno se puede tal vez resbalar, pero no caer en la medida que uno tenga los reflejos necesarios y hoy se evidencia ello en una actividad deportiva y el hecho más allá de la anécdota de unos minutos de que estemos acá hoy responde a una apuesta del Gobierno por fomentar el deporte", expresó.

Fue así que, tras su llegada a la ciudad de Trujillo, este sábado 10 de enero, el presidente José Jerí sufrió un resbalón cuando intentaba subiur a un estrado, en las inmediaciones del Coliseo Gran Chimú en el que participó en la inaguración de los Talleres de Verano del Instituto Peruano del Deporte (IPD).