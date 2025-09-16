Dina Boluarte: Gobierno presenta pedido al Congreso para que presidenta viaje a EE. UU. del 21 al 25 de septiembre

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Dina Boluarte presentó una nueva solicitud de viaje al extranjero ante el Congreso de la República, a fin de participar en la semana de alto nivel del octogésimo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

De acuerdo con el Oficio N.° 261-2025-PR, de fecha martes 16 de septiembre, el encuentro se llevará a cabo en la ciudad de Nueva York del 22 al 24 de septiembre , además, recuerda que el Perú es Estado miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde su creación en octubre de 1945.

(Noticia en desarrollo...)