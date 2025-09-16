RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Parlamento deberá evuarlo

Dina Boluarte: Gobierno presenta pedido al Congreso para que presidenta viaje a EE. UU. del 21 al 25 de septiembre

La presidenta Dina Boluarte solicitó al Congreso ausentarse del país del 21 al 25 de septiembre con el objetivo participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas en EE. UU.

Dina Bolaurte solicita asistir a cumbre de la ONU.
Dina Bolaurte solicita asistir a cumbre de la ONU. Composición Exitosa

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 16/09/2025

Síguenos en Google News Google News

La presidenta Dina Boluarte presentó una nueva solicitud de viaje al extranjero ante el Congreso de la República, a fin de participar en la semana de alto nivel del octogésimo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas

De acuerdo con el Oficio N.° 261-2025-PR, de fecha martes 16 de septiembre, el encuentro se llevará a cabo en la ciudad de Nueva York del 22 al 24 de septiembre, además, recuerda que el Perú es Estado miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde su creación en octubre de 1945.

(Noticia en desarrollo...)

Temas relacionados

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias