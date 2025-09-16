Novio de Dayanita revela cómo se mantiene económicamente y deja claro que no depende de ella

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La participación de Dayanita en El valor de la verdad puso en el centro de la conversación a su pareja, Miguel Rubio, quien de inmediato se convirtió en uno de los focos de atención. Durante la entrevista, el joven fue interrogado sobre su estabilidad económica y respondió sin filtros ni rodeos. Lo que sí dejó muy claro es que no depende de la actriz cómica para mantenerse.

Herencia familiar mantiene a novio de Dayanita

Miguel Rubio sorprendió a los televidentes al contar parte de su historia familiar. Durante la entrevista, Beto Ortiz le preguntó sobre su situación laboral y él explicó que, gracias a una herencia de sus padres, puede mantenerse estable económicamente.

"Mi familia es del norte del Perú, de Chiclayo (...) me dejaron una que otras cosas por ahí con las cual me sustento", comentó Miguel Rubio, dejando en claro que no depende de Dayanita para su sustento, desmintiendo los rumores que señalaban lo contrario.

Miguel Rubio sorprende con su pasado

Beto Ortiz no dejó pasar la oportunidad y preguntó sobre la vida laboral de Miguel Rubia antes de conocer a Dayanita. El joven confesó que trabajó en Europa dentro del mundo del entretenimiento para adultos, un detalle que dejó boquiabiertos a muchos espectadores.

Miguel Rubio explicó que el pago en el extranjero era mucho más atractivo que en Perú, lo que lo motivó a aceptar estas oportunidades. Aquí no se paga bien", afirmó.

Novio de Dayanita se declara heterosexual

Pero eso no fue todo. Beto Ortiz le preguntó a Miguel Rubio sobre su orientación sexual, luego de que él se definiera como heterosexual. El conductor cuestionó su respuesta de manera directa: "¿Cómo vas a ser heterosexual si estás con una persona de género masculino? Ella nació con pajarito", refiriéndose a Dayanita.

El comentario generó un momento de incomodidad en el set. Miguel Rubio, visiblemente molesto, respondió: "Soy heterosexual, ¿cuál es el problema?". Ante la insistencia de Beto Ortiz, terminó diciendo: "Si se va a ver así, bisexual pues".

Aunque no intervino directamente, Dayanita se mostró visiblemente incómoda durante la conversación entre Beto Ortiz y su pareja. Su lenguaje corporal y su silencio fueron interpretados por muchos como una clara señal de molestia por la manera en que se abordó su identidad en televisión nacional.

Al final de la entrevista, Miguel Rubio dejó en claro que su independencia económica es real y que no necesita apoyarse en Dayanita para mantenerse. Su participación en El valor de la verdad permitió conocer detalles de su vida que hasta ahora eran desconocidos para el público.