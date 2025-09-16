Com. de Fiscalización cita a Arana y Santiváñez para aclarar audios: Sesión será este miércoles 17 de septiembre

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Fiscalización del Congreso acodó citar tanto al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, como al premier Eduardo Arana, para el próximo miércoles 17 de septiembre; ello con la finalidad de que brinden respuestas aclarando los audios atribuidos a sus personas y vinculados al caso del expolicía Miguel Marcelo Salirrosas, 'Diablo'.

Sesión extraordinaria para miércoles 16 de septiembre

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, la Comisión de Fiscalización y Contraloría, presidida por el parlamentario Elvis Vergara informó sobre esta decisión tomada el último lunes 15 de septiembre durante la realización de una sesión ordinaria en el Poder Legislativo.

"Desde la Comisión de Fiscalización estamos citando a los ministros Juan José Santiváñez (MINJUS) y Eduardo Arana (PCM) a una Sesión Extraordinaria este 17 de setiembre", se lee en la publicación realizada el último lunes 15 de septiembre.

De tal modo, el grupo parlamentario indico que su decisión para llevar a cabo una Sesión Extraordinaria, este miércoles, se tomó debido a que la ciudadanía se encuentra exigiendo respuestas claras y transparencia inmediata; ello ante las acusaciones por presunto tráfico de influencias.

En tal sentido, precisaron que el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el presidente del Consejo de Ministros deberán explicar los audios revelados por el medio Latina Noticias, en donde se escucha a quien sería el abogado Santiváñez y Arana hablando sobre el caso del expolicía Miguel Marcelo Salirrosas, 'Diablo', condenado por formar parte de una banda criminal.

Desde la Comisión de Fiscalización hemos citado al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, para el miércoles 17 de setiembre. Deben explicar los audios que los vinculan con "Los Pulpos". pic.twitter.com/bbxeNRjNG5 — Comisión de Fiscalización y Contraloría 2025-2026 (@FiscalizaCR) September 15, 2025

Según se conoció, la Comisión de Fiscalización del Parlamento obtuvo 11 votos a favor, 0 abstenciones, 0 votos en contra, ante el pedido para citar a ambas autoridades. Cabe mencionar que, el acuerdo se dio por unanimidad y la citación se encuentra pactada para las 10:00 am.

Juan José Santiváñez se defiende

Cabe mencionar que, el propio Santiváñez aseguró que los audios difundidos, que lo involucran a él y al premier Eduardo Arana en un caso de presunto tráfico de influencias, "no tienen ninguna conducta criminal" o acredita la comisión de un delito.

"El tema de los audios, para empezar, los audios no tienen ninguna conducta criminal, desde el punto de vista que se vea. Segundo, esos audios presumiblemente forman parte de una carpeta donde yo estoy siendo investigado por tráfico de influencias y que se supone que están lacrados", dijo.

Es así que, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Elvis Vergara, informó en la última sesión de la agrupación, que se aprobó de forma unánime, citar a Santiváñez y Arana para explicar los audios difundidos por un medio conocido.