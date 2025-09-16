César Sandoval respalda postura de Dina Boluarte a favor de nuevo retiro de la AFP: "Estoy de acuerdo"

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

En medio de la polémica por un posible nuevo retiro de las AFP, Exitosa conversó con el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval para conocer su postura sobre este tema. Aquí, el titular del MTC respaldó el cambio de postura de Dina Boluarte y su gobierno quien ahora señaló estar a favor de este clamor popular.

César Sandoval respalda nuevo retiro de las AFP

En primer lugar, el integrante del gabinete dejó en claro que el Ejecutivo no tiene dudas respecto a este dilema ya que los preocupados son los que se encuentran en carrera política. Por ello, ratificó que la política de Estado de esta gestión es apoyar el retiro de estos fondos.

"Están preocupados los que están en carrera política, la presidenta y sus ministros, no. Lo que le puedo responder como política de Estado, la presidenta ha dicho que los que tienen la facultad de poder retirar su AFP, yo la respaldo y estoy de acuerdo con eso", inició.

César Sandoval también aseguro que será el Congreso de la República quienes deben responder ante los cuestionamientos por la aprobación de la nueva ley de modernización previsional. Además, indicó que los usuarios a los que se les descuenta mensualmente su dinero para estos fondos, deben tener la capacidad para decidir que hacer con el mismo.

"En todo caso, eso lo tiene que responder el Congreso porque ellos dicen y se desdicen. El Congreso aprueba una ley, la presidenta tiene una posición, la promulga y luego en la reglamentación se especifican cosas y la coyuntura te lleva a decir lo que corresponde y lo que la política de Estado diseña. La presidenta dice que si la plata de las AFP le corresponde a los contribuyentes, que sean ellos los que decidan con su dinero", añadió.

Los cuestionamientos de Raúl Pérez-Reyes

Antes de las declaraciones de Boluarte Zegarra, el ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes había indicado que un nuevo retiro de la AFP sería perjudicial para el futuro del sistema de pensiones. Sin embargo, Sandoval aseguró que el titular del MEF debe mantener su postura si así lo cree, pero que de igual manera la presidenta autorizará el retiro de estos fondos.

"El ministro de Economía, si asume su responsabilidad y asume que no es conveniente, que mantenga su posición, pero lo que corresponde a la política de Estado lo diseña la presidenta y ella ha dicho que está de acuerdo con el retiro de las AFP", finalizó.

En resumen, César Sandoval, ministro de Transportes y Comunicaciones, respaldó la postura de Dina Boluarte en favor de un nuevo retiro de la AFP.