Guerra en Gaza: ONU acusa a Israel de haber cometido genocidio en contra de palestinos

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

A casi dos años de haber empezado la guerra en la Franja de Gaza, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los territorios palestinos ocupados, afirmó que "Israel ha cometido genocidio contra los palestinos".

Este martes 16 de septiembre, Navi Pillay, presidenta de la Comisión, urgió a Israel a cumplir con sus "obligaciones legales" en virtud del derecho internacional, a fin de poner fin al conflicto y "castigar a los responsables".

Advierte intención de destruir a los palestinos de Gaza

En la presentación de su informe sobre la guerra en esta zona de Oriente Próximo, el grupo de trabajo establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, basó sus conclusiones en pesquisas exhaustivas obtenidas desde el 7 de octubre de 2023 hasta el 31 de julio de este año.

De acuerdo con la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, el gobierno de Benjamín Netanyahu cometió cuatro de los cinco actos genocidas que reconocen, siendo estos: matar, causar lesiones graves a la integridad física o mental, someter deliberadamente a condiciones de vida que hayan de acarrear la destrucción total o parcial de los palestinos, e imponer medidas destinadas a impedir la natalidad.

"Es evidente que existe la intención de destruir a los palestinos de Gaza mediante actos que cumplen los criterios establecidos en la Convención sobre el Genocidio", declaró Navi Pillay.

"It is clear there is an intent to destroy the Palestinians in Gaza through acts that meet the criteria set forth in the Genocide Convention."



UN Independent International Commission of Inquiry's report shows #Israel has committed #genocide in #Gaza.https://t.co/UGjepPwmwo pic.twitter.com/rTJhFeKsvA — United Nations Geneva (@UNGeneva) September 16, 2025

Israel debe ponerle fin a los asedios

El informe sostiene que las autoridades, militares y fuerzas de seguridad israelíes han ejecutado actos genocidas con la intención de "destruir, total o parcialmente, a los palestinos de la Franja de Gaza como grupo".

La Comisión menciona que los militares de Israel vienen realizando un "asedio total contra los palestinos", a través del bloqueo de la ayuda humanitaria, la destrucción sistemática de los sistemas sanitarios y educativos, así como actos sistemáticos de violencia sexual y de género contra niños; además, de los ataques sistemáticos y generalizados contra lugares religiosos y culturales, y el incumplimiento de las órdenes de la Corte Internacional de Justicia.

En ese sentido, Pillay recalcó que Israel debe acabar con su política de hambruna, levantar el asedio y garantizar el acceso sin trabas a la ayuda humanitaria a gran escala, así como la entrada irrestricta a todo el personal de las Naciones Unidas, incluidos los trabajadores internacionales de la Agencia para los Refugiados Palestinos (UNRWA) y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, además de todos los organismos humanitarios internacionales reconocidos que prestan y coordinan la ayuda.

Finalmente, invocó a la comunidad internacional a utilizar todos los medios a su alcance para detener el genocidio en Gaza. Asimismo, exhortó a detener la transferencia a Israel de armas y equipo militar.