Tula Rodríguez respalda a Maju Mantilla tras polémica por presunta infidelidad: "Si dice que no, es no"

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Los rumores sobre una supuesta relación extramatrimonial de Maju Mantilla con Christian Rodríguez Portugal pusieron a la farándula de cabeza. Frente a la polémica, Tula Rodríguez decidió salir en defensa de la aún esposa de Gustavo Salcedo. ¿Qué dijo? Lee la nota y te lo contamos todo.

Rumores de infidelidad de Maju Mantilla

La controversia que rodea a Maju Mantilla y Gustavo Salcedo sigue dando de qué hablar. Según Magaly Medina, el empresario habría confirmado que la ex Miss Mundo mantuvo una relación extramatrimonial con Christian Rodríguez Portugal, productor del programa Arriba mi gente.

Además, se mencionó un supuesto vínculo previo entre Maju Mantilla y el actor colombiano George Slebi durante las grabaciones de la telenovela Te volveré a encontrar, lo que añadió más leña al fuego de los comentarios y memes en redes.

El apoyo de Tula Rodríguez

Tula Rodríguez, amiga cercana de Maju Mantilla, rompió el silencio y aclaró su postura. "Si Maju dice que no, entonces es no", afirmó en entrevista con Trome, dejando claro que respalda a la ex Miss Mundo sin comprometer su propia palabra.

La conductora también recordó su larga relación laboral y personal con Maju Mantilla: "Trabajamos muchos años y conozco a mi Maju, así como también tuve la oportunidad de conocer al papá de sus hijos... Lo que he conocido ha sido a un Gustavo que ha sido un caballero, súper respetuoso y buen papá... son temas que ellos tienen que arreglar".

Sobre los presuntos chats filtrados, Tula Rodríguez se mostró cautelosa: "Yo no quiero defender, pero en redes se puede editar y hacer cosas; es algo que solo les compete a ellos".

La actriz también contó que no ha contactado a Maju Mantilla desde que estalló la polémica: "No he querido llamarla para no invadirla. Hemos hablado hasta antes de eso; fui al programa para poder cubrirla porque ella estaba pasando por momentos complejos".

Maju Mantilla mantiene el silencio

Mientras los rumores se multiplican, Maju Mantilla ha preferido no pronunciarse públicamente sobre las supuestas infidelidades. Su única intervención fue durante Arriba mi gente, recordando a Gustavo Salcedo el acuerdo de conciliación firmado meses atrás.

"Tanto el señor Gustavo Salcedo como yo hemos firmado una conciliación, donde nos comprometemos a no dar detalles de nuestra separación por respeto a nuestra familia", expresó visiblemente incómoda.

Así, la amiga cercana de Maju Mantilla, Tula Rodríguez, reafirmó su confianza en la versión de la ex Miss Mundo y enfatizó que la verdad de la presunta infidelidad con Christian Rodríguez Portugal solo la conocen los involucrados.