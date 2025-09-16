Sesión de vacancia contra alcalde de Ilabaya se realizará mañana por presuntas contrataciones irregulares

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Expectativa en Ilabaya

Mañana, a las 9:00 de la mañana, se desarrollará la sesión de vacancia contra el alcalde de Ilabaya, proceso marcado por fuertes cuestionamientos y denuncias de contrataciones irregulares. Según la documentación remitida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el burgomaestre habría incurrido en falta al favorecer a un familiar en un proceso laboral.

La regidora Nery Mamani confirmó su presencia y afirmó que busca una decisión transparente. "Estaremos presentes para poder tomar una decisión objetiva, más que todo no política", declaró.

Antecedentes y suspensiones

Este procedimiento ya fue convocado el 24 de marzo, pero quedó suspendido debido a la inasistencia de tres regidores pese a estar notificados con 30 días de anticipación. "Han sido notificados con 30 días de anticipación y bueno, eso ya queda al margen de cada uno", advirtió Mamani.

La regidora también reveló que, tras presentar documentación relacionada con la vacancia, se intentó suspenderla de sus funciones el pasado 27 de agosto. Sin embargo, un recurso de reconsideración le permitió mantenerse en el cargo. "Yo continúo en mis funciones, así que yo estaré presente, porque fui notificada por el jurado (..) asimismo mis facultades siguen vigentes", enfatizó.

Cuestionamientos a la gestión

Además del debate por la vacancia municipal, la actual gestión enfrenta críticas ciudadanas. Mamani sostuvo que "hay mucho por trabajar" en el distrito, mientras que algunos pobladores prefieren no pronunciarse por temor a represalias laborales.

Un informe de Contraloría también señaló presuntas irregularidades en la adjudicación de una obra deportiva en Borogueña, otorgada a un postor que no cumpliría con los requisitos profesionales exigidos. Este señalamiento aumenta la presión sobre el alcalde y su equipo.

Escenario incierto

En la sesión de mañana participarán cinco regidores y el propio alcalde, quienes deberán definir la continuidad o no de la autoridad. Si el pedido de vacancia municipal no obtiene los votos necesarios, la decisión podría ser apelada ante el JNE.

La cita de mañana será clave para determinar si los cuestionamientos por contrataciones irregulares derivan en la salida del burgomaestre o si, por el contrario, se abre un nuevo capítulo de tensión política en Ilabaya.